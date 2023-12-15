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        Çanakkale'de hakkında 40 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Çanakkale'de hakkında 40 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 17:42 Güncelleme: 15.12.2023 - 17:51
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        Çanakkale'de hakkında 40 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Çanakkale'de hakkında 40 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, "hırsızlık" ve "silahlı yağma" suçlarından hakkında 40 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.K'nin (18) yakalanması için çalışma başlattı.

        Harekete geçen ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından D.K'yi kovalamaca sonucu yakaladı.

        D.K. adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevi yetkililerine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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