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        Çanakkale'de Kepez Limanı girişi ile balıkçı barınağı arası trafiğe kapatıldı

        Çanakkale'nin Kepez beldesindeki liman girişi ile balıkçı barınağı arası sahil yolu caddesi sağanak nedeniyle trafiğe kapatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 08:32 Güncelleme: 16.12.2023 - 08:32
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        Çanakkale'de Kepez Limanı girişi ile balıkçı barınağı arası trafiğe kapatıldı
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        Çanakkale'nin Kepez beldesindeki liman girişi ile balıkçı barınağı arası sahil yolu caddesi sağanak nedeniyle trafiğe kapatıldı.

        Valilikten yapılan açıklamada, Kepez beldesi liman girişi ile balıkçı barınağı arası sahil yolu caddesinin kuvvetli yağıştan dolayı trafiğe kapatıldığı belirtildi.

        Açıklamada, sürücülerin alternatif güzergah yollarını kullanmaları, yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri uyarısında bulunuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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