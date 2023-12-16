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        Çanakkale Valiliğinden riskli yollar nedeniyle vatandaşlara uyarı

        Çanakkale Valiliği, gün boyu devam edecek yoğun yağış dolayısıyla vatandaşların dere yataklarından uzak durmaları, su birikintilerine araçları ile girmemeleri uyarısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 11:19 Güncelleme: 16.12.2023 - 11:19
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        Çanakkale Valiliğinden riskli yollar nedeniyle vatandaşlara uyarı
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        Çanakkale Valiliği, gün boyu devam edecek yoğun yağış dolayısıyla vatandaşların dere yataklarından uzak durmaları, su birikintilerine araçları ile girmemeleri uyarısında bulundu.

        Valilikten yapılan duyuruda, il genelinde yoğun yağışın gün boyu devam edeceği hatırlatılarak, şunlar kaydedildi:

        "Etkili olan sağanak dolayısıyla vatandaşlarımızın dere yataklarından uzak durması, su birikintilerine araçları ile girmemeleri, sürücülerimizin kapalı yollarda alternatif yolları kullanmaları, yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önemle rica olunur. Kamu kurum ve kuruluşlarımız tarafından gerekli tedbirler alınmakla beraber vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından dikkatli olmaları önemle rica olunur."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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