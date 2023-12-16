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        Çanakkale'nin Kalabaklı köyünde derenin taşması sonucu bazı evleri su bastı

        Çanakkale'de dün öğleden itibaren etkili olan şiddetli yağış nedeniyle merkeze bağlı Kalabaklı köyündeki bazı evlerde su baskını yaşandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 13:12 Güncelleme: 16.12.2023 - 13:12
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        Çanakkale'nin Kalabaklı köyünde derenin taşması sonucu bazı evleri su bastı
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        Çanakkale'de dün öğleden itibaren etkili olan şiddetli yağış nedeniyle merkeze bağlı Kalabaklı köyündeki bazı evlerde su baskını yaşandı.

        Çanakkale'de devam eden sağanak, hayatı olumsuz etkiliyor.

        Merkeze bağlı Kalabaklı köyünden geçen derenin taşıdığı yoğun sel suları ve çamurlar, bazı evlerde hasar oluşturdu.

        Bazı köylülerin küçükbaşları ise taşkın nedeniyle kayboldu.

        Kimi köylüler geceyi komşularının yanında geçirirken, kimileri de il merkezindeki yakınlarında konakladı.

        - 3 küçükbaş kayıp

        Sağanak nedeniyle evi hasar gören Recep Yurtseven, AA muhabirine, dünkü sağanak sırasında mahsur kaldığı evinin penceresinden kepçe yardımıyla kurtarıldığını söyledi.

        Yurtseven, evinin bahçesindeki 5 küçükbaştan 3'ünün kaybolduğunu dile getirdi.

        Kaybolan 3 kuzusuna üzülen Nefiye Yurtseven, "Durum bu. Geçenlerde temizledim buraları. Kaçıncıya temizliyorum. Yıkılan dökülen işte bu. Her yağmur yağdığında oluyor." diye konuştu.

        Köy sakinlerinden Nurten Özdemir ise sağanak başladığında evinde olduğunu, il merkezinden kızı ve damadının kendisini almaya geldiğini anlattı.

        Eve bir süre sonra bakmak için geldiklerinde içeri su girdiğini gördüklerini aktaran Özdemir, "Mahvoldu eşyalar." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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