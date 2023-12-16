Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Biga'da klinik psikolog Beyhan Budak konferans verdi

        Çanakkale'nin Biga ilçesinde düzenlenen Kitap Festivali'nde klinik psikolog Beyhan Budak'ın konferansı ilgi gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 16:30 Güncelleme: 16.12.2023 - 16:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Biga'da klinik psikolog Beyhan Budak konferans verdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çanakkale'nin Biga ilçesinde düzenlenen Kitap Festivali'nde klinik psikolog Beyhan Budak'ın konferansı ilgi gördü.

        "Biga'da mevsim kitap" sloganıyla Biga Belediyesince Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Zor zamanlarda güçlü olmak" konferansında konuşan Budak, herkesin hayattan bir beklentisi olduğunu dile getirdi.

        İnsanların, karşılıklı ilişkilerde sorun yaşarken "Bu sadece benim başıma geliyor" diye düşündüğünü ifade eden Budak, "Böyle olunca hayat daha zor geliyor. Hepimizin olduğu ile görünen arasında bir fark vardır." dedi.

        Kişi ne kadar iyi olursa olsun dünyanın hayal kırıklığına uğratabildiğini anlatan Budak, şöyle devam etti:

        "Biri arkanızdan konuşuyor, nankörlük yapıyor belki. Sonra siz diyorsunuz ki 'Ben bunu hak edecek insan mıyım?' Dünyanın doğası bu. İnsanların sizi üzmemesini istiyorsanız, tek başınıza yaşarsanız zor insanlar sizi bulmayabilir. Ama siz 30 kişiden fazla bir ortamda yaşıyorsanız narsisti, psikopatı, her türlü insan sizin karşınıza gelecektir. Eninde sonunda insan kendi çözüm yolunu buluyor. Hayatımızda güzel giden şeyler varsa onları hiç fark etmiyoruz. Bazen durup şöyle diyebilmek lazım; 'Şükretmem gereken şeyler var mı?' Hayatın bize verdiği güzel şeylerin adını koymamız gerekiyor. Bunu yapmadığınız zaman bir bakmışsınız ki içimizde bembeyaz bir kağıt var, oraya siyah noktalar birikiyor. O kadar çoğalıyor ki bir anda insan 'Hiçbir şey güzel değil', 'Hayatımda hiçbir şey yolunda gitmiyor' gibi bir noktaya geliyor."

        Budak, konferansın ardından kitaplarını okurları için imzaladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Voleybolda Türk finali: Vakıf-Eczacı!
        Voleybolda Türk finali: Vakıf-Eczacı!
        Bahçeli: Ne söz verdiysek tutarız
        Bahçeli: Ne söz verdiysek tutarız
        Dünyada en yüksek kira artışı İstiklal'de
        Dünyada en yüksek kira artışı İstiklal'de
        Bir bölgemiz için yoğun kar uyarısı!
        Bir bölgemiz için yoğun kar uyarısı!
        Futbol hakemleri, maçlara çıkma kararı aldı
        Futbol hakemleri, maçlara çıkma kararı aldı
        Zirve 'Kızılcık Şerbeti'nin
        Zirve 'Kızılcık Şerbeti'nin
        Konutta satışlar düştü, kiralar ne olacak?
        Konutta satışlar düştü, kiralar ne olacak?
        ABD'den İsrail kararı
        ABD'den İsrail kararı
        Halil Umut Meler ilk kez konuştu!
        Halil Umut Meler ilk kez konuştu!
        5000 TL ikramiye ne zaman ödenecek?
        5000 TL ikramiye ne zaman ödenecek?
        Fenerbahçe'nin istediği rakam...
        Fenerbahçe'nin istediği rakam...
        Baba ile 2 oğlunu vurmuştu! Kamera görüntüsü ortaya çıktı!
        Baba ile 2 oğlunu vurmuştu! Kamera görüntüsü ortaya çıktı!
        Karadenizliler karalahana çorbasını 'yedirmedi'
        Karadenizliler karalahana çorbasını 'yedirmedi'
        "Büyükekşi hakemlere baskı yaptı"
        "Büyükekşi hakemlere baskı yaptı"
        Türk bayrağı dikmek için açılan kuyuda buldular
        Türk bayrağı dikmek için açılan kuyuda buldular
        "Kimseyi de gözünüzde büyütmeyin!"
        "Kimseyi de gözünüzde büyütmeyin!"
        Migreni olan çocuklara uyarı!
        Migreni olan çocuklara uyarı!
        10 ay sonra yeniden deprem bölgesinde…
        10 ay sonra yeniden deprem bölgesinde…
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de sağanak; dereler taştı, ekipler teyakkuzda (3)
        Çanakkale'de sağanak; dereler taştı, ekipler teyakkuzda (3)
        Çanakkale'de yoğun yağış nedeniyle ulaşıma kapanan köy yolunda çalışma başl...
        Çanakkale'de yoğun yağış nedeniyle ulaşıma kapanan köy yolunda çalışma başl...
        Çanakkale'de sağanak; dereler taştı, ekipler teyakkuzda (2)
        Çanakkale'de sağanak; dereler taştı, ekipler teyakkuzda (2)
        Çanakkale'nin Kalabaklı köyünde derenin taşması sonucu bazı evleri su bastı
        Çanakkale'nin Kalabaklı köyünde derenin taşması sonucu bazı evleri su bastı
        Çanakkale'de sağanak; dereler taştı, ekipler teyakkuzda
        Çanakkale'de sağanak; dereler taştı, ekipler teyakkuzda
        Çanakkale Valiliğinden riskli yollar nedeniyle vatandaşlara uyarı
        Çanakkale Valiliğinden riskli yollar nedeniyle vatandaşlara uyarı