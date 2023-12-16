Biga'da klinik psikolog Beyhan Budak konferans verdi

Çanakkale'nin Biga ilçesinde düzenlenen Kitap Festivali'nde klinik psikolog Beyhan Budak'ın konferansı ilgi gördü.

"Biga'da mevsim kitap" sloganıyla Biga Belediyesince Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Zor zamanlarda güçlü olmak" konferansında konuşan Budak, herkesin hayattan bir beklentisi olduğunu dile getirdi.

İnsanların, karşılıklı ilişkilerde sorun yaşarken "Bu sadece benim başıma geliyor" diye düşündüğünü ifade eden Budak, "Böyle olunca hayat daha zor geliyor. Hepimizin olduğu ile görünen arasında bir fark vardır." dedi.

Kişi ne kadar iyi olursa olsun dünyanın hayal kırıklığına uğratabildiğini anlatan Budak, şöyle devam etti:

"Biri arkanızdan konuşuyor, nankörlük yapıyor belki. Sonra siz diyorsunuz ki 'Ben bunu hak edecek insan mıyım?' Dünyanın doğası bu. İnsanların sizi üzmemesini istiyorsanız, tek başınıza yaşarsanız zor insanlar sizi bulmayabilir. Ama siz 30 kişiden fazla bir ortamda yaşıyorsanız narsisti, psikopatı, her türlü insan sizin karşınıza gelecektir. Eninde sonunda insan kendi çözüm yolunu buluyor. Hayatımızda güzel giden şeyler varsa onları hiç fark etmiyoruz. Bazen durup şöyle diyebilmek lazım; 'Şükretmem gereken şeyler var mı?' Hayatın bize verdiği güzel şeylerin adını koymamız gerekiyor. Bunu yapmadığınız zaman bir bakmışsınız ki içimizde bembeyaz bir kağıt var, oraya siyah noktalar birikiyor. O kadar çoğalıyor ki bir anda insan 'Hiçbir şey güzel değil', 'Hayatımda hiçbir şey yolunda gitmiyor' gibi bir noktaya geliyor."

Budak, konferansın ardından kitaplarını okurları için imzaladı.