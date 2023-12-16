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        Çanakkale'de sağanak nedeniyle Umurbey beldesi sular altında kaldı

        Çanakkale'de etkili olan sağanak nedeniyle Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesinin sahil kesimindeki yerleşim yerini su bastı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 18:46 Güncelleme: 16.12.2023 - 18:46
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        Çanakkale'de sağanak nedeniyle Umurbey beldesi sular altında kaldı
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        Çanakkale'de etkili olan sağanak nedeniyle Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesinin sahil kesimindeki yerleşim yerini su bastı.

        Kentte dün öğle saatlerinden itibaren aralıksız devam eden sağanaktan, il merkezinin yanı sıra bazı ilçe ve beldeler ile köyler etkilendi.

        Lapseki'ye bağlı Umurbey beldesinde, çoğu yazlıkçılara ait evlerin yer aldığı sahil kesimi sular altında kaldı.

        Sokaklar ve evlerin çevresindeki boş arazilerde yoğun su birikintileri oluştu. Araçlar da suyla kaplı yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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