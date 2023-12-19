Çanakkale'de yat limanında batan tekne denizden çıkarıldı

Çanakkale'de etkili olan sağanak nedeniyle su alarak batan tekne, vinç yardımıyla denizden çıkarıldı.

Kentte hafta sonu etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Yat limanında bulunan "Boreas-1"adlı tekne sağanak nedeniyle su alarak battı.

Sular altında kalan tekne, vinç yardımıyla denizden çıkarılarak götürüldü.

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