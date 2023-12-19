Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de yat limanında batan tekne denizden çıkarıldı

        Çanakkale'de etkili olan sağanak nedeniyle su alarak batan tekne, vinç yardımıyla denizden çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 09:30 Güncelleme: 19.12.2023 - 09:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'de yat limanında batan tekne denizden çıkarıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çanakkale'de etkili olan sağanak nedeniyle su alarak batan tekne, vinç yardımıyla denizden çıkarıldı.

        Kentte hafta sonu etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Yat limanında bulunan "Boreas-1"adlı tekne sağanak nedeniyle su alarak battı.

        Sular altında kalan tekne, vinç yardımıyla denizden çıkarılarak götürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        İş yerinde çıkıp eve sıçrayan yangın 5 saatte söndürüldü; annesini ölümden...
        İş yerinde çıkıp eve sıçrayan yangın 5 saatte söndürüldü; annesini ölümden...
        Çanakkale'de çekilmeyen sular, zor anlar yaşattı
        Çanakkale'de çekilmeyen sular, zor anlar yaşattı
        Çanakkale'de yolcu otobüsü, kum yüklü hafriyat kamyonuna arkadan çarptı: 13...
        Çanakkale'de yolcu otobüsü, kum yüklü hafriyat kamyonuna arkadan çarptı: 13...
        ÇANAKKALE'DE YOLCU OTOBÜSÜ, KUM YÜKLÜ HAFRİYAT KAMYONUNA ARKADAN ÇARPTI: 13...
        ÇANAKKALE'DE YOLCU OTOBÜSÜ, KUM YÜKLÜ HAFRİYAT KAMYONUNA ARKADAN ÇARPTI: 13...
        Çanakkale'de yolcu otobüsü, kum yüklü hafriyat kamyonuna arkadan çarptı: 13...
        Çanakkale'de yolcu otobüsü, kum yüklü hafriyat kamyonuna arkadan çarptı: 13...
        Çanakkale'de yolcu otobüsünün kamyona çarpması sonucu 10 kişi yaralandı
        Çanakkale'de yolcu otobüsünün kamyona çarpması sonucu 10 kişi yaralandı