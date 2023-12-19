Gelibolu'da öğrenciler Tutum, Yatırım ve Yerli Malları Haftası'nda kahve telvesiyle resim yaptı

Gelibolu 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu ana sınıfı öğrencileri "Tutum, Yatırım ve Yerli Malları Haftası"nı kahve telvesiyle resim yaparak kutladı.

İlçenin yerli ürünlerini sınıflarında sergileyen öğrenciler, önce Türk kahvesinin tadına baktı, ardından telvesiyle resim yaptı.

Giydikleri kostümlerle müzikli tekerlemeler eşliğinde meyveleri tanıtan öğrencilere öğretmenleri tarafından yerli üretimin önemine ilişkin bilgi verildi.

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