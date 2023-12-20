Çanakkale'de 13 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde jandarma operasyonunda Afganistan uyruklu 13 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Korubaşı köyü Kuruçeşme mevkisinde gece saatlerinde operasyon düzenledi.

M.D. ve G.D. idaresindeki 34 TGZ 82 ve 34 TCE 88 plakalı taksileri durduran ekipler, 2'si kadın, 5'i çocuk Afganistan uyruklu 13 düzensiz göçmeni yakaladı.

Jandarma, 2 taksi sürücüsünü ise insan kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına aldı. Taksiler yediemin otoparkına çekildi.

Düzensiz göçmenler, Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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