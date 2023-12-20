Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Biga'da "100 Öğrenciye 100 Kadın Mentor Projesi" başladı

        Çanakkale'nin Biga ilçesinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Biga Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri, "100 Öğrenciye 100 Kadın Mentor Projesi" kapsamında bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 18:07 Güncelleme: 20.12.2023 - 18:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Biga'da "100 Öğrenciye 100 Kadın Mentor Projesi" başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çanakkale'nin Biga ilçesinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Biga Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri, "100 Öğrenciye 100 Kadın Mentor Projesi" kapsamında bir araya geldi.

        TOBB Çanakkale Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi tarafından, ilçede kadın girişimciliğini ve genç öğrencilerin iş dünyasına adım atmasını destekleyecek projenin Biga Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen ilk toplantısının moderatörlüğünü, TOBB Çanakkale Kadın Girişimciler Kurulu Danışmanı da olan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Biga Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Muradiye Özel Ödül yaptı.

        TOBB Çanakkale Kadın Girişimciler İcra Komitesi Başkan Yardımcısı Beyhan Var'ın proje hakkında bilgi verdiği toplantıda kadın girişimciler ile öğrenciler kendilerini tanıttı.

        Toplantıda, eşleştirme ile projede mentorluk yapacak kadın girişimciler ve ilgili öğrenciler belirlendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        5 milyon emeklinin beklediği tarih belli oldu
        5 milyon emeklinin beklediği tarih belli oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Maçta 3 gol var!
        Maçta 3 gol var!
        Kadro sil baştan!
        Kadro sil baştan!
        Meteoroloji saat vererek uyardı! 2 bölgeye dikkat! Perşembe alarmı!
        Meteoroloji saat vererek uyardı! 2 bölgeye dikkat! Perşembe alarmı!
        İşte AK Parti’nin İstanbul planı
        İşte AK Parti’nin İstanbul planı
        Trafik İstanbulluların ömrünün ne kadarını çalıyor?
        Trafik İstanbulluların ömrünün ne kadarını çalıyor?
        Mahkemeden karar çıktı
        Mahkemeden karar çıktı
        Korkunç olay! Trafikte cinayet kamerada!
        Korkunç olay! Trafikte cinayet kamerada!
        "Nurgül çok tatlı bir kadın ama..."
        "Nurgül çok tatlı bir kadın ama..."
        MKE Ankaragücü o görüntüleri paylaştı
        MKE Ankaragücü o görüntüleri paylaştı
        Darphane'den 5 lira açıklaması
        Darphane'den 5 lira açıklaması
        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! İşte istenen ceza!
        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! İşte istenen ceza!
        Gübre'siz borsa yeşermedi
        Gübre'siz borsa yeşermedi
        Bazı illerin oy verme saatlerinde değişikliğe gidildi
        Bazı illerin oy verme saatlerinde değişikliğe gidildi
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Zuckerberg’in kıyamet günü sığınağı, benim deprem düdüğüm var!
        Zuckerberg’in kıyamet günü sığınağı, benim deprem düdüğüm var!
        "Maç 90 dakika Ankara-İstanbul 80 dakika"
        "Maç 90 dakika Ankara-İstanbul 80 dakika"
        Biden'a anketlerde Gazze şoku
        Biden'a anketlerde Gazze şoku
        Hayranlarından New York'ta 'Arak' jesti
        Hayranlarından New York'ta 'Arak' jesti

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de 13 düzensiz göçmen yakalandı
        Çanakkale'de 13 düzensiz göçmen yakalandı
        '1915 Çanakkale Köprüsü'ne bir ödül daha
        '1915 Çanakkale Köprüsü'ne bir ödül daha
        "Yılın projesi" seçilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yetkilileri ödülü aldı
        "Yılın projesi" seçilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yetkilileri ödülü aldı
        Gün batımını seyrederken 32 metreden düşüp ölen kadının sevgilisi tutukland...
        Gün batımını seyrederken 32 metreden düşüp ölen kadının sevgilisi tutukland...
        Bozcaada'da bir kadının uçurumdan düşerek ölmesine ilişkin 1 şüpheli tutukl...
        Bozcaada'da bir kadının uçurumdan düşerek ölmesine ilişkin 1 şüpheli tutukl...
        Gelibolu'da öğrenciler Tutum, Yatırım ve Yerli Malları Haftası'nda kahve te...
        Gelibolu'da öğrenciler Tutum, Yatırım ve Yerli Malları Haftası'nda kahve te...