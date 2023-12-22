Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Çanakkale'de, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 kişiden 2'si tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu satan ve kullananlara yönelik operasyon gerçekleştirildi.

İl merkezinde bir iş hanındaki dairede yapılan aramada 18,21 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi ve 5 adet payp (uyuşturucu içiminde kullanılan aparat) ele geçirildi.

Gözaltına alınan 8 kişiden 6'sı, haklarında "uyuşturucu madde kullanmak"tan işlem yapılarak salıverildi.

"Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen 2 şüpheli ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.