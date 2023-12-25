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        Çanakkale'de Sarıcaeli kavşağında üst geçit çift yönlü trafiğe açıldı

        Çanakkale'de yapım çalışmaları tamamlanan Sarıcaeli kavşağında üst geçit çift yönlü trafiğe açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 13:00 Güncelleme: 25.12.2023 - 13:00
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        Çanakkale'de Sarıcaeli kavşağında üst geçit çift yönlü trafiğe açıldı
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        Çanakkale'de yapım çalışmaları tamamlanan Sarıcaeli kavşağında üst geçit çift yönlü trafiğe açıldı.

        Valilikten yapılan açıklamada, vatandaşlara daha güvenli ve keyifli bir sürüş hizmeti sağlayacak Sarıcaeli kavşağında üst geçitte çalışmaların tamamlanarak çift yönlü olarak trafiğe açıldığı duyuruldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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