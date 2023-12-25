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        Çanakkale sahilinde 31 düzensiz göçmen yakalandı

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi sahilinde Afganistan uyruklu 31 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 13:50 Güncelleme: 25.12.2023 - 14:14
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        Çanakkale sahilinde 31 düzensiz göçmen yakalandı
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        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi sahilinde Afganistan uyruklu 31 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Ayvacık'ın Arıklı köyü Asos sahil yolunda M.Y. idaresindeki 22 ACY 710 plakalı aracı durdurdu.

        Afganistan uyruklu 7'si kadın ve 10'u çocuk 31 düzensiz göçmen bulunan araç sürücüsü insan kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.

        Düzensiz göçmenler Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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