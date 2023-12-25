Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        CHP'nin Çanakkale belediye başkan aday adayı Ankara'ya yürüyüş başlattı

        CHP'nin Çanakkale belediye başkan aday adayı İrfan Mutluay, "Parti içi demokrasinin tüm kurallarıyla eksiksiz bir şekilde uygulanması ve üye iradesinin yok sayılmaması" talebiyle Ankara'ya yürüyüş başlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 19:07 Güncelleme: 25.12.2023 - 19:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        CHP'nin Çanakkale belediye başkan aday adayı Ankara'ya yürüyüş başlattı
        ABONE OL
        ABONE OL

        CHP'nin Çanakkale belediye başkan aday adayı İrfan Mutluay, "Parti içi demokrasinin tüm kurallarıyla eksiksiz bir şekilde uygulanması ve üye iradesinin yok sayılmaması" talebiyle Ankara'ya yürüyüş başlattı.

        İrfan Mutluay ve kendisini destekleyen partililer, üzerinde "demokrasi-değişim-ön seçim" yazılı pankart ve dövizlerle Kordonboyu'ndaki Truva Atı önünde bir araya geldi.

        Mutluay ve beraberindekiler, basın açıklaması öncesinde vatan savunmasında hayatını kaybeden askerler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

        28 Kasım'da Merkez İlçe Başkanlığına Çanakkale belediye başkanlığı aday adaylığı için başvuru yaparak yola çıktığını belirten Mutluay, "değişim" sloganıyla yönetime gelenlerin, partiyi demokratikleştirmek bir yana, il belediye başkanlığı için 4 aday adayının bulunduğu Çanakkale'de üye iradesini hiçe sayarak atama ile aday belirleme yöntemini seçtiğini savundu.

        Anket sonuçlarına göre değerlendirme yapıldığı söylentilerinin olduğunu aktaran Mutluay, Çanakkale kamuoyunda yaptıkları araştırmalarda bir şirket dışında anket çalışmasının yapılmadığını belirlediklerini söyledi.

        Ön seçim isteyen üyelerin iradelerinin yok sayıldığı, ön seçim yerine İstanbul ve Ankara'da lobi ve kulis siyaseti peşinde koşan adayın tepeden atandığı anlayışı reddettiğini dile getiren Mutluay, "Adaylıkların yolu İstanbul vizeli Ankara kuşatmasından geçiyor ise bunun adı demokratik değişim olamaz. Parti üyelerimin ve Çanakkale halkının seçme hakkını, kendimin de seçilme hakkını sonuna kadar savunacağım. Bu amaçla partimizin 21 Aralık'ta yapılan Parti Meclisi toplantısında, Çanakkale belediye başkanlığı için üye iradesini hiçe sayan atama kararının düzeltilmesini, üyelerin tam katılımıyla örgüt gözetiminde ön seçim yapılmasını talep ediyor, ön seçim, demokrasi ve değişim için Ankara'ya yürüyorum." diye konuştu.

        Mutluay, konuşmasının ardından Çanakkale, Lapseki, Çardak, Biga, Bandırma, Bursa, Bozöyük, Eskişehir, Polatlı ve Ankara şehir merkezlerini kapsayan 3 günlük yürüyüşünü başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        31 Aralık 2024'e kadar uzatıldı
        31 Aralık 2024'e kadar uzatıldı
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Borsada kabus devam ediyor
        Borsada kabus devam ediyor
        6 katlı binanın kontrollü yıkımında çökme!
        6 katlı binanın kontrollü yıkımında çökme!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Navalny'nin akıbetine ilişkin yeni açıklama
        Navalny'nin akıbetine ilişkin yeni açıklama
        Başkent'te korkunç olay! 4 çocuk annesini öldürdü!
        Başkent'te korkunç olay! 4 çocuk annesini öldürdü!
        Kaza sonrası motosikletliye kaskla darp!
        Kaza sonrası motosikletliye kaskla darp!
        "Yıllık 85 milyon yolcu ağırlayacak"
        "Yıllık 85 milyon yolcu ağırlayacak"
        "Temiz eller operasyonu yapılsın"
        "Temiz eller operasyonu yapılsın"
        Esra Şaşmaz ile Masal Zamanı: Ormanda Dans Eden Canavar
        Esra Şaşmaz ile Masal Zamanı: Ormanda Dans Eden Canavar
        "Barış ile ilişkim yok"
        "Barış ile ilişkim yok"
        AK Parti’nin yerel seçim sloganı: Şehrine Sahip Çık
        AK Parti’nin yerel seçim sloganı: Şehrine Sahip Çık
        2022 yılında en çok ve en az kazanan sektörler
        2022 yılında en çok ve en az kazanan sektörler
        Hasan Arat'tan flaş sözler!
        Hasan Arat'tan flaş sözler!
        2023'ün ayrılıkları
        2023'ün ayrılıkları
        En kaliteli yaşam sunan 20 şehir!
        En kaliteli yaşam sunan 20 şehir!
        Ünlü astrolog Hande Kazanova'dan yıllık burç yorumları
        Ünlü astrolog Hande Kazanova'dan yıllık burç yorumları
        Wanda Nara'dan morluk göndermesi
        Wanda Nara'dan morluk göndermesi
        "Evlenmediği için evde kalmış olunmuyor"
        "Evlenmediği için evde kalmış olunmuyor"

        Benzer Haberler

        'Askeri personel' olduklarını söyleyerek 500 bin TL dolandıran şüpheliler y...
        'Askeri personel' olduklarını söyleyerek 500 bin TL dolandıran şüpheliler y...
        Çanakkale'de dolandırıcılık şüphelisi 2 kişi tutuklandı
        Çanakkale'de dolandırıcılık şüphelisi 2 kişi tutuklandı
        Çanakkale Belediyesinden arıcılara temel petek desteği
        Çanakkale Belediyesinden arıcılara temel petek desteği
        Çanakkale sahilinde 31 düzensiz göçmen yakalandı
        Çanakkale sahilinde 31 düzensiz göçmen yakalandı
        Çanakkale'de kamyonette 31 kaçak göçmen yakalandı
        Çanakkale'de kamyonette 31 kaçak göçmen yakalandı
        Çanakkale'de Sarıcaeli kavşağında üst geçit çift yönlü trafiğe açıldı
        Çanakkale'de Sarıcaeli kavşağında üst geçit çift yönlü trafiğe açıldı