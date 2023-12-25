Çanakkale açıklarında 128 düzensiz göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 128 düzensiz göçmen yakalandı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 128 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Mobil Radarı "MORAD-12", Ayvacık açıklarındaki lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğunu tespit etti.
Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik botu "KB-2" tarafından durdurulan lastik bottaki Afganistan uyruklu 54 düzensiz göçmen yakalandı.
Ayvacık açıklarında görevli Sahil Güvenlik botu "TCSG-905" tarafından durdurulan lastik bottaki 36 Afganistan, 5 İran uyruklu ve başka bir bottaki 33 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen de yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
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