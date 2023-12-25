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        Çanakkale açıklarında 128 düzensiz göçmen yakalandı

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 128 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 22:08 Güncelleme: 25.12.2023 - 22:08
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        Çanakkale açıklarında 128 düzensiz göçmen yakalandı
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        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 128 düzensiz göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Mobil Radarı "MORAD-12", Ayvacık açıklarındaki lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğunu tespit etti.

        Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik botu "KB-2" tarafından durdurulan lastik bottaki Afganistan uyruklu 54 düzensiz göçmen yakalandı.

        Ayvacık açıklarında görevli Sahil Güvenlik botu "TCSG-905" tarafından durdurulan lastik bottaki 36 Afganistan, 5 İran uyruklu ve başka bir bottaki 33 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen de yakalandı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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