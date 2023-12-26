AK Parti Çanakkale Milletvekili Gider, aday belirleme sürecini değerlendirdi: AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler için aday belirleme sürecinde hassas bir çalışma yürüttüklerini, açıklanan isimlerin memlekete en iyi hizmet edecek adaylar olacağını belirtti.

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler için aday belirleme sürecinde hassas bir çalışma yürüttüklerini, açıklanan isimlerin memlekete en iyi hizmet edecek adaylar olacağını belirtti.

Gider, yaptığı açıklamada, temayül yoklaması, yüz yüze ve telefon anketleri, teşkilat toplantıları, milletvekilleri ve yönetimlerin görüşleri alınarak en iyi adayın belirlenmesi için yoğun mesai harcandığını bildirdi.

Milletin, 14 ve 28 Mayıs'taki Milletvekili Genel Seçimi ile Cumhurbaşkanı Seçimi'nde ülkeyi Türkiye Yüzyılı'na taşıyacak kadroları belirlediğini ifade eden Gider, "Milletimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, AK Parti ve Cumhur İttifakı'na güvenini ortaya koydu. 31 Mart 2024'te bu güveni yerel seçimlerle taçlandırmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Gider, milletin tıpkı genel seçimde ülkenin sorunlarını AK Parti'nin, Cumhur İttifakı'nın çözeceğine inandığı gibi yerel seçimlerde de AK Parti belediyeciliğinin Türkiye Yüzyılı'na yakışır şehirler inşa edeceğini bildiğini kaydederek, "İstanbul ve Ankara'da yaşayan vatandaşlarımız bunun sancısını 5 yıl boyunca derinden hissetti. 81 vilayetimizin, tüm ilçe ve beldelerimizin özellikle de Çanakkale'mizin kaybedecek 5 yılı daha yok." ifadesini kullandı.

Çanakkale'de aday belirleme sürecinin devam ettiğini de hatırlatan Gider, şunları belirtti:

"Çok kıymetli aday adaylarımız var. Çalışmalarını sürdürüyorlar. Çanakkale'de bu göreve talip olmak bambaşka kıymetli. AK Parti belediyeciliğiyle tanışmamış ilçelerimizin daha fazla zaman kaybetmesini istemiyoruz. AK Parti belediyeciliğinin hizmet verdiği ilçe ve beldelerimizde bu hizmetleri taçlandırmak istiyoruz. Bunun için de hassas bir çalışma yürütüyoruz. Göreceksiniz, açıklanan isimler, hemşerilerimizde, teşkilatlarımızda karşılığı olan, bu memlekete en iyi hizmet edecek adaylar olacak. Belediye başkan adaylarımızla, İl Genel ve Belediye Meclisi listelerimizle, Çanakkale'mizi, ilçe ve beldelerimizi Türkiye Yüzyılı'na taşıyacak kadroları hazırlıyoruz. İnanıyoruz ki bu seçimlerde Çanakkale'miz tercihini AK belediyecilikten, hizmet belediyeciliğinden yana kullanacak."