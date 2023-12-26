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        Çanakkale'de 2 araçta 22 düzensiz göçmen yakalandı

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 22 düzensiz göçmenin yakalandığı operasyonda, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 13:38 Güncelleme: 26.12.2023 - 13:38
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        Çanakkale'de 2 araçta 22 düzensiz göçmen yakalandı
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        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 22 düzensiz göçmenin yakalandığı operasyonda, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Büyükhusun altı Behram yolu mevkisinde M.E'nin kullandığı 16 HAK 77 plakalı araç ile Behram köyü Büberderesi mevkisinde E.Ö. yönetimindeki 14 BP 495 plakalı aracı durdurdu.

        Araçlarda bulunan Afganistan uyruklu 5'i kadın, 7'si çocuk 22 kişi, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        Yabancı uyrukluları taşıyan 2 sürücüyü göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alan ekipler, söz konusu araçları yediemin otoparkına çekti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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