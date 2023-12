ÇOMÜ'den iş insanı Bayram Yusuf Aslan'a "fahri doktora" unvanı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) tarafından İÇDAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Bayram Yusuf Aslan'a "fahri doktora" unvanı verildi.

İÇDAŞ Kara Yusuf Kongre Merkezi'nde, 84 yaşındaki iş insanı Aslan için "Fahri Doktora Tevcih Töreni" düzenlendi.

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, törende yaptığı konuşmada, Aslan'ın bugün sadece Türkiye'nin değil, dünyanın birçok ülkesinde faaliyet gösteren bir iş insanı ve sanayici olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Erenoğlu, Aslan'ın demir çelikten tersaneciliğe, liman işletmeciliğinden taşımacılığa, armatörlükten enerjiye, inşaattan turizme kadar çok geniş bir alanda faaliyet gösteren şirketler grubuyla, ülke ekonomisine ve istihdama önemli katkılar sağladığını ifade ederek, sözlerine şöyle devam etti:

"Sayın Aslan, sadece iş hayatında değil, sosyal sorumluluk projelerinde de öncü bir rol oynamaktadır. Özellikle eğitime verdiği destek ile birçok gencin geleceğine ışık tutmuştur. İÇDAŞ'ın bugüne kadar üniversitemizin pek çok noktasında destek ve katkıları bulunmaktadır. Sayın Bayram Yusuf Aslan, ülkemizin kalkınmasına ve gelişmesine katkı sağlayan, örnek bir iş insanı ve hayırseverdir. Kendisine fahri doktora unvanı verilmesinin, hem ülkemiz hem de kendisi için bir onur olduğunu düşünüyorum."

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Erenoğlu, konuşmasının ardından Aslan'a cübbesini giydirerek, "Enerji teknolojisi ve yönetimi alanında" fahri doktora unvanını takdim etti.

Aslan, yaptığı konuşmada, yaklaşık 70 yıldır hiç durmadığını, "Yola hep devam" dediğini ifade ederek, ekonomik değişimler yaşanan dünyada piyasa şartlarının gerektirdiği önlemleri alarak ve detaylı düşünerek, çok çalışarak ve ülkeye faydalı evlatlar yanında kıymetli profesyoneller yetiştirerek, giderek güçleşen rekabet koşullarına uyum sağladığını söyledi.

Şikayet etmek yerine çok çalıştığını ve düşündüğünü ifade eden Aslan, "Cesaret, uzak görüşlülük, bilgi, yılmazlık ve çalışkanlık her zaman önem verdiğim felsefelerim oldular ve hayatıma ışık tuttular. Ailem benim için her zaman önemli oldu. Yaşadığım ve doğduğum yerleri hiç unutmadım. Ekonomik ve sosyal hayatlara dokunmaya, kültürel yatırımlarımı artırmaya çalıştım." dedi.

İÇDAŞ olarak enerji, denizcilik, metalurji, lojistik yatırımlarıyla büyürken kendisi için de önemli olan dört alana, eğitime, spora, sanat ve kültürel faaliyetlere yaşamı boyunca önem verdiğini ve bu doğrultuda Türkiye'ye kurumlar kazandırmaya çalıştığını anlatan Aslan, sözlerine şöyle devam etti:

"Yaptığım her yatırımın ülkeme, gençliğe, insanlığa armağan olduğunu ve ülkem kazandıkça halkımın da refah içerisinde yaşayacağını düşünüyorum. Yapılan her yatırımın bir çok ailenin ocağına ulaşan bir mutluluk kaynağı olduğunu biliyor ve her zaman 'Yola devam Bayram Yusuf Aslan' diyorum.

Eğitimin önemini, meslek liselerinin usta, teknisyen yetiştirilmesi için olmazsa olmaz olduğunu biliyorum. Yatırımlarımız meslek ve sanat liselerine dönüşüyor. Tekrar belirtmeliyim ki sanat, zanaat ve eğitim uluslararası barış ve hoşgörüyü inşa eder. Barış ve huzur ise ticareti teşvik eder. Çalışmaktan her zaman heyecan duyacak ve yenilikler yapmaya devam edeceğim."

ÇOMÜ'nün Türkiye'nin Yüzüncü Yılı'nda hedeflediği gibi ülkenin ve milletin geleceğine sahip çıkma hususunda öncü ve örnek bir üniversite olmaya devam edeceğine inandığını belirten Aslan, "Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında şahsıma layık gördükleri fahri doktora unvanı için Sayın Rektör nezdinde üniversite yönetimine kalben şükranlarımı sunuyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

Aslan, törenin ardından akademisyenler, öğrenciler ve ailesiyle günün anısına fotoğraf çektirdi.