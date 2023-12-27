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        Lapseki'de zabıtadan marketlerde fiyat denetimi

        Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde belediye zabıta ekipleri, marketlerde fiyat denetimi yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 12:27 Güncelleme: 27.12.2023 - 12:28
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        Lapseki'de zabıtadan marketlerde fiyat denetimi
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        Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde belediye zabıta ekipleri, marketlerde fiyat denetimi yaptı.

        Belediye ekipleri, yeni yıla sayılı günler kala ilçe genelinde faaliyet gösteren market, süpermarket ve zincir marketlerde fiyat artışlarını kontrol etti.

        Zabıta ekipleri, ürünlerin fahiş fiyattan satılmasının önüne geçebilmek ve vatandaşların mağduriyetlerini ortadan kaldırabilmek adına gıda ürünleri başta olmak üzere pek çok ürün çeşidinde fiyat ve etiket kontrolü gerçekleştirdi.

        İlçedeki market denetimlerinin belirli aralıklarla devam edileceği belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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