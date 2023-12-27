Lapseki'de zabıtadan marketlerde fiyat denetimi

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde belediye zabıta ekipleri, marketlerde fiyat denetimi yaptı.

Belediye ekipleri, yeni yıla sayılı günler kala ilçe genelinde faaliyet gösteren market, süpermarket ve zincir marketlerde fiyat artışlarını kontrol etti.

Zabıta ekipleri, ürünlerin fahiş fiyattan satılmasının önüne geçebilmek ve vatandaşların mağduriyetlerini ortadan kaldırabilmek adına gıda ürünleri başta olmak üzere pek çok ürün çeşidinde fiyat ve etiket kontrolü gerçekleştirdi.

İlçedeki market denetimlerinin belirli aralıklarla devam edileceği belirtildi.