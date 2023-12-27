Çanakkale açıklarında 70 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince iki ayrı lastik botta 70 düzensiz göçmen yakalandı.

Ayvacık'ta görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı "MORAD-12" tarafından lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botları "KB-4304" ile "KB-20" tarafından durdurulan lastik bottaki Afganistan uyruklu 36 düzensiz göçmen yakalandı.

Ayvacık açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik botları "TCSG-905" ile "KB-4304", 33 Afganistan ve 1 İran uyrukluyu yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.