Çanakkale açıklarında 70 düzensiz göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince iki ayrı lastik botta 70 düzensiz göçmen yakalandı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince iki ayrı lastik botta 70 düzensiz göçmen yakalandı.
Ayvacık'ta görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı "MORAD-12" tarafından lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.
Bunun üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botları "KB-4304" ile "KB-20" tarafından durdurulan lastik bottaki Afganistan uyruklu 36 düzensiz göçmen yakalandı.
Ayvacık açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik botları "TCSG-905" ile "KB-4304", 33 Afganistan ve 1 İran uyrukluyu yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
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