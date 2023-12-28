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        Çanakkale açıklarında 33 düzensiz göçmen yakalandı

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 33 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 22:50 Güncelleme: 28.12.2023 - 22:52
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        Çanakkale açıklarında 33 düzensiz göçmen yakalandı
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        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 33 düzensiz göçmen yakalandı.

        Ayvacık'ta görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı "MORAD-12" tarafından lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

        Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu "KB-20" tarafından hareketli lastik bot durdurularak içindeki Afganistan uyruklu 33 düzensiz göçmen yakalandı.

        Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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