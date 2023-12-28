Çanakkale açıklarında 33 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 33 düzensiz göçmen yakalandı.

Ayvacık'ta görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı "MORAD-12" tarafından lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu "KB-20" tarafından hareketli lastik bot durdurularak içindeki Afganistan uyruklu 33 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.