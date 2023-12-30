Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        AK Parti Çanakkale Milletvekili Gider, Lapseki'de teşkilat üyeleriyle bir araya geldi

        AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Pençe Kilit Harekat Bölgesi'nde bölücü terör örgütünün saldırısında 12 askerin şehit olmasının ardından TBMM'de yayınlanan ortak bildiriye imza atmayan CHP ile DEM Parti'ye tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 12:33 Güncelleme: 30.12.2023 - 12:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Çanakkale Milletvekili Gider, Lapseki'de teşkilat üyeleriyle bir araya geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Pençe Kilit Harekat Bölgesi'nde bölücü terör örgütünün saldırısında 12 askerin şehit olmasının ardından TBMM'de yayınlanan ortak bildiriye imza atmayan CHP ile DEM Parti'ye tepki gösterdi.

        Gider, Lapseki ilçesinde partisinin teşkilat üyeleriyle bir araya geldiği toplantıda yaptığı konuşmada, dünyanın farklı bir dönemden geçtiğini dile getirerek, çok kısa bir süre içinde İsrail'in dünya devi şirketler, dünya devi ülkelerin yöneticilerinin de destek olması suretiyle 20 bin kişiyi katlettiğini, 50 bin kişiyi de yaraladığını söyledi.

        "Allah'tan aklıselim gençler ve insanlar var. Dünyada protestolar devam ediyor. Bu zulme son vermesini diliyorum." diyen Gider, bölücü terör örgütü PKK'nın son dönemdeki saldırılarına değindi.

        Milletvekili Ayhan Gider, "Şehitler verdik. Bu şehitleri verirken bile HADEP'den, DEP'ten neyse artık adı batsın yeni adı, ondan bir ümidimiz yok ama CHP'den yine destek göremedik, yine birlik göremedik, yine kardeşlik göremedik. O bildiriye imza atmamak için yerel seçimde PKK destekçilerinden 3-5 oy devşirebilmek için yine uzak durdular, yine saçma sapan lafların arkasına sığındalar. İnşallah 2024 yılında Rabb'im onlara akıl ihsan eylesin." diye konuştu.

        Lapseki'nin siyasetteki öneminin büyük olduğuna değinen Gider, şöyle devam etti:

        "Bu işler nüfusla, kalabalıkla olmaz. Lapseki ilçesi, 1980’den önce kadın milletvekili çıkarabilen bir ilçe. Siyasetle iç içe bir ilçe. AK Parti kurulduğu zaman ilk milletvekilimiz Mehmet Daniş, Lapsekili. 11 yaşında bir çocuk valizini alıyor, buradan İstanbul’a gidiyor yatılı okula ve grup başkanvekili olarak dönüyor. Bu, Lapseki için büyük bir şeref. Bülent Bey, İstanbul’da bugüne kadarki ve inanıyorum bundan sonra da en genç teşkilat başkanı. Ondan sonra da daha genç teşkilat başkanlığı yapan birinin olacağını tahmin etmiyorum. O makamlara torpille gelemezsiniz. Emeğinizle, tırnaklarınızla gelirsiniz. Ondan sonra da Türkiye’de AK Parti’nin en uzun süre grup başkanvekilliğini yaptı."

        Lapseki'ye yapılan yatırımların büyük bir bölümünü, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'ın hizmet olarak getirdiğini belirten Gider, "Resmi göreviyle ilgili değil daha önceki gönül ilişkilerini kullanarak getirdi. Bugünkü Lapseki dünkü Lapseki ile kıyaslanamayacak bir yer. Ben hepiniz adına ona tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun." dedi.

        Toplantıya, AK Parti İl Başkanı Naim Makas, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Engin, İl Genel Meclisi Başkanı Nejat Önder, belediye başkan adayları, teşkilat üyeleri ve partililer katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Eski kocadan çifte katliam! Anneyi de kızını da öldürdü!
        Eski kocadan çifte katliam! Anneyi de kızını da öldürdü!
        2023'te Dünya'da neler yaşadı?
        2023'te Dünya'da neler yaşadı?
        10 kişinin öldüğü, 63 kişinin yaralandığı kazanın raporu çıktı
        10 kişinin öldüğü, 63 kişinin yaralandığı kazanın raporu çıktı
        Sergen Yalçın, Adana Demirspor'a gidecek mi?
        Sergen Yalçın, Adana Demirspor'a gidecek mi?
        MİT, Suriye'de PKK'nın sözde mali sorumlusunu vurdu!
        MİT, Suriye'de PKK'nın sözde mali sorumlusunu vurdu!
        "Kriz mi, fiyasko mu?"
        "Kriz mi, fiyasko mu?"
        Suudiler'den gece yarısı flaş açıklama!
        Suudiler'den gece yarısı flaş açıklama!
        Süper Kupa'nın iptali dünya basınında!
        Süper Kupa'nın iptali dünya basınında!
        "Atatürk, kırmızı çizgimizdir"
        "Atatürk, kırmızı çizgimizdir"
        Türk futbolunda kaos! 20 günde 3 olay
        Türk futbolunda kaos! 20 günde 3 olay
        Spor camiasından Süper Kupa tepkisi!
        Spor camiasından Süper Kupa tepkisi!
        TFF Başkanı Büyükekşi için istifa açıklaması!
        TFF Başkanı Büyükekşi için istifa açıklaması!
        Kupa ikiye bölünsün
        Kupa ikiye bölünsün
        Neler oldu?
        Neler oldu?
        Hayatlarının anlamı
        Hayatlarının anlamı
        2023’ün en iyi 20 filmi
        2023’ün en iyi 20 filmi
        Biri askerde diğeri hapishanede yöneldi
        Biri askerde diğeri hapishanede yöneldi
        Yeni gündelikçi primleri belli oldu
        Yeni gündelikçi primleri belli oldu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Eceabat'ta KÖYDES yatırımları hizmete alındı
        Eceabat'ta KÖYDES yatırımları hizmete alındı
        AK Parti Çanakkale Milletvekili Gider, Karabiga'da TOKİ inşaatını inceledi
        AK Parti Çanakkale Milletvekili Gider, Karabiga'da TOKİ inşaatını inceledi
        Biga'da Mustafa Kemal Ortaokulu'nun resmi açılışı yapıldı
        Biga'da Mustafa Kemal Ortaokulu'nun resmi açılışı yapıldı
        Çanakkale'de evinde otomatik tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı
        Çanakkale'de evinde otomatik tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı
        Çanakkale'de 41 düzensiz göçmen yakalandı
        Çanakkale'de 41 düzensiz göçmen yakalandı
        Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı (2)
        Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı (2)