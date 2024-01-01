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        Çanakkale'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla bir kişi tutuklandı

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 19:30 Güncelleme: 01.01.2024 - 20:00
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        Çanakkale'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla bir kişi tutuklandı
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        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu madde satışı ve kullanımını engellemeye yönelik çalışma kapsamında operasyon düzenledi.

        Operasyonda. bir süredir teknik takibi gerçekleştirilen ve uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen R.H.C. gözaltına alındı.

        Üst aramasında çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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