Çanakkale'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla bir kişi tutuklandı Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu madde satışı ve kullanımını engellemeye yönelik çalışma kapsamında operasyon düzenledi.

Operasyonda. bir süredir teknik takibi gerçekleştirilen ve uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen R.H.C. gözaltına alındı.

Üst aramasında çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.