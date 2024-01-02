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        AK Parti'li Ayhan Gider, Çan'da ziyaretlerde bulundu

        AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Çanakkale'nin Çan ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 13:14 Güncelleme: 02.01.2024 - 14:11
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        AK Parti'li Ayhan Gider, Çan'da ziyaretlerde bulundu
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        AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Çanakkale'nin Çan ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        Bir süre önce hizmete açılan Çan Kaymakamlığı hizmet binasını ziyaret eden Milletvekili Gider, İlçe Kaymakamı Emre Nebioğlu tarafından karşılandı.

        Ziyarette AK Parti Çan İlçe Başkanı Sadi Yağlı, Terzialan Belediye Başkanı Tuncay Göymen, İl Genel Meclisi Üyesi Murat Okan, AK Parti ilçe teşkilatı üyeleri ile belediye başkan aday adayları da yer aldı.

        Gider daha sonra Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nda sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

        Milletvekili Gider, ziyaretlerinde yaptığı konuşmada, organize sanayi bölgesinin önemine işaret ederek, "Organize sanayi bölgesini ayakları yere basar hale getirmek durumundayız. Sanayi bölgesi, sanayi bölgesi olacaksa kıymetli. Çan'daki fabrikaların tamamlayıcı sektörleri nelerse, bunlara yönelik ihtisas organize lazım." dedi.

        Yerel seçim sürecine değinen Gider, "Çan ilçemizin bir 5 seneyi daha kaybetme lüksü yok. Çan'da 8 aday adayımız çıktı, bu sevindirici. Çan'da kura ile belediye başkanı belirlesek, CHP'den daha çok iş yapar. Çan'daki hizmetler için söylüyorum, hiçbir belediye başkanı 'Ben muhalefetim, iktidar bana destek vermedi' diyemez. Gelen ödeneği ya işe dönüştürürsünüz ya da çarçur edersiniz. Şu an çarçur ediliyor." diye konuştu.

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