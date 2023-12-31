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        Çanakkale'deki doğal gaz patlamasında evdeki fleksi borunun yerinden söküldüğü tespit edildi

        Çanakkale'nin Çan ilçesinde bir evde meydana gelen doğal gaz patlamasının ardından evde yapılan incelemede, fleksi borunun kullanıcı tarafından söküldüğü belirlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 21:40 Güncelleme: 31.12.2023 - 21:40
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        Çanakkale'deki doğal gaz patlamasında evdeki fleksi borunun yerinden söküldüğü tespit edildi
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        Çanakkale'nin Çan ilçesinde bir evde meydana gelen doğal gaz patlamasının ardından evde yapılan incelemede, fleksi borunun kullanıcı tarafından söküldüğü belirlendi.

        Aksa Doğalgaz Çanakkale Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, önceki gün, Karşıyaka Mahallesi Hasan Sazcı Caddesi'ndeki bir apartmanın dördüncü katındaki Sezgin Öztürk'e ait evde, doğal gaz patlaması meydana geldiği hatırlatıldı.

        Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı patlamada Öztürk'ün yaralandığının ifade edildiği açıklamada, yapılan ilk incelemede evdeki fleksi borunun kullanıcı tarafından söküldüğünün tespit edildiği belirtilerek, şöyle denildi:

        "Olay sonrasında acil müdahale ekiplerimiz, itfaiye ekipleriyle birlikte bölgeye çok kısa sürede intikal etmiştir. Yerinde yapılan ilk değerlendirmelere göre meskende bulunan tesisatta daire için fleksinin kullanıcı tarafından söküldüğü tespit edilmiş olup olaya ilişkin incelemeler büyük bir hassasiyetle devam etmektedir. Vatandaşlarımızı sık sık bilgilendirdiğimiz üzere; her ne sebeple olursa olsun doğal gaz tesisatına ve yakıcı cihazlara asla müdahale edilmemesi, sertifikasız ve ehil olmayan kişilerin de müdahale etmesine izin verilmemesi gerekmektedir. Ayrıca, tesisata yapılacak işlemlerde proje kontrol işlemlerinin yerine getirilebilmesi için süreç çalışmalarının yetkili firmalar tarafından yapılmasını ve süreçlerle ilgili dağıtım şirketimizin onayının alınmasını önemle rica ederiz. Yaşanan kazada yaralanan ve etkilenen tüm vatandaşlarımıza derin bir üzüntüyle geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

        - Olay

        31 Aralık günü Çan ilçesi Karşıyaka Mahallesi Hasan Sazcı Caddesi'ndeki bir apartmanın dördüncü katında meydana gelen doğalgaz patlamasında Sezgin Öztürk ağır yaralanmış, yaralı Çan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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