Çanakkale Ticaret Borsası
Çanakkale Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı ortalama 8 liradan işlem gördü.
Çanakkale Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı ortalama 8 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
HTS: Hazır Tüccar Satışı
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış
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