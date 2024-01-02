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        Çanakkale Ticaret Borsası

        Çanakkale Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı ortalama 8 liradan işlem gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 18:37 Güncelleme: 02.01.2024 - 18:37
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        Çanakkale Ticaret Borsası
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        Çanakkale Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı ortalama 8 liradan işlem gördü.

        Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

        Ürün adı Birim Ortalama (TL) Satış türü
        Buğday Kg 8,00 HTS
        Zeytinyağı (ham) Kg 151,12 HTS
        Zeytinyağı (sızma) Kg 252,27 HTS
        Ayçiçeği (yağlık) Kg 14,26 MTS
        Sığır (canlı) Kg 250,00 MTS
        Dana (canlı) Adet 78,840 MTS

        HTS: Hazır Tüccar Satışı

        MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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