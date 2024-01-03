Çanakkale'de zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Çanakkale-Bursa kara yolu Umurbey Beldesi Kavşağı'nda aynı yönde seyreden cip, minibüs ve 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Sisin görüş mesafesini düşürdüğü kavşakta araçlarda bulunan Zeynep (33) ve Burhan Yılmaz (40), Fatma Aktaş (56) ile Rıfat Can Kürük (30) yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Lapseki Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bir süre trafiğe kapanan Çanakkale-Bursa kara yolu araçların çekicilerle kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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