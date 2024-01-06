Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan gemi için KEGM ekipleri sevk edildi

        Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yapan bir tanker, makine arızası yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 05:19 Güncelleme: 06.01.2024 - 05:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan gemi için KEGM ekipleri sevk edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yapan bir tanker, makine arızası yaptı.

        Malta'dan Rusya'nın Novorossiysk Limanı'na giden 185 metre boyundaki Malta bayraklı "Sundoro" isimli akaryakıt tankeri, boğaz geçişi sırasında Gocuk Burnu önlerinde makine arızası yaptı.

        Gemi kaptanının, durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) ait "Kurtarma-15" ve "Kurtarma 16" römorkörleri sevk edildi.

        Boğaz geçişi yapacak diğer gemiler de telsizle uyarılarak bilgilendirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "TFF Başkanı istifa etmeli"
        "TFF Başkanı istifa etmeli"
        "Federasyon nerede derse o zaman oynarız"
        "Federasyon nerede derse o zaman oynarız"
        Riyad'da neler yaşandı? Dakika dakika anlattı
        Riyad'da neler yaşandı? Dakika dakika anlattı
        Van Bronckhorst defteri kapandı!
        Van Bronckhorst defteri kapandı!
        Öğrenci servisini kaçıran zanlı tutuklandı
        Öğrenci servisini kaçıran zanlı tutuklandı
        "Aday olmayı planlamıyorum"
        "Aday olmayı planlamıyorum"
        Hasan Çetin tutuklandı!
        Hasan Çetin tutuklandı!
        Dolmabahçe'de Paşa tokadı!
        Dolmabahçe'de Paşa tokadı!
        Fenomen çift tutuklandı
        Fenomen çift tutuklandı
        "Bravo Kasımpaşa!"
        "Bravo Kasımpaşa!"
        Otel çıkışındaki cinayet çözüldü!
        Otel çıkışındaki cinayet çözüldü!
        "Bıraktığı yerden!.."
        "Bıraktığı yerden!.."
        Tahkim Kurulu, Koca'nın cezasını onadı!
        Tahkim Kurulu, Koca'nın cezasını onadı!
        Ayhan Bora Kaplan iddianamesi tamamlandı
        Ayhan Bora Kaplan iddianamesi tamamlandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Casusluk operasyonunda 15 şüpheli tutuklandı
        Casusluk operasyonunda 15 şüpheli tutuklandı
        Son yılların gözdesi yeni nesil pişiriciler: Air fryer tamamen sağlıklı mı?
        Son yılların gözdesi yeni nesil pişiriciler: Air fryer tamamen sağlıklı mı?
        Eski taş ocağında bulundu! 54 çocuğa ait
        Eski taş ocağında bulundu! 54 çocuğa ait
        İşte 5 Ocak'ta vizyona giren filmler
        İşte 5 Ocak'ta vizyona giren filmler
        Alper Gezeravcı uzay misyonunu anlattı
        Alper Gezeravcı uzay misyonunu anlattı

        Benzer Haberler

        Çanakkale açıklarında 34 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Çanakkale açıklarında 34 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Gelibolu Tarihi Alan Başkanı Kaşdemir'e "Yeni Zelanda Liyakat Nişanı"
        Gelibolu Tarihi Alan Başkanı Kaşdemir'e "Yeni Zelanda Liyakat Nişanı"
        Kabatepe-Gökçeada feribot hattında yarınki bazı seferler fırtına nedeniyle...
        Kabatepe-Gökçeada feribot hattında yarınki bazı seferler fırtına nedeniyle...
        Çanakkale açıklarında Yunanistan'ın geri ittiği 36 kaçak göçmen kurtarıldı
        Çanakkale açıklarında Yunanistan'ın geri ittiği 36 kaçak göçmen kurtarıldı
        Interpol'un kırmızı bültenle aradığı 'Madame Claude', Çanakkale'de yakaland...
        Interpol'un kırmızı bültenle aradığı 'Madame Claude', Çanakkale'de yakaland...
        Çanakkale açıklarındaki operasyonlarda 82 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı
        Çanakkale açıklarındaki operasyonlarda 82 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı