GÜNCELLEME - Çanakkale Boğazı'nda makineleri arızalanan gemi güvenli bölgede demirletildi

Çanakkale Boğazı'ndan geçişi sırasında makine arızası yaşanan gemi, güvenli bölgeye çekildi.

Malta'dan Rusya'nın Novorossiysk Limanı'na seyreden 185 metre boyundaki Malta bayraklı "Sundoro" isimli akaryakıt tankerinin makineleri, boğaz geçişi sırasında Gocuk Burnu önlerinde arızalandı.

Geminin kaptanının, durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) ait "Kurtarma-15" ve "Kurtarma 16" römorkörleri sevk edildi.

Ayrıca, boğazdan geçecek diğer gemilerin kaptanlarına telsizle uyarı yapılarak bilgilendirildi.

Gemi daha sonra arızanın giderilmesi için römorkörler eşliğinde Şevketiye Demir Sahası'na götürülerek demirletildi.

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