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        Çanakkale'de devrilen traktörün sürücüsü öldü

        Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, yol kenarındaki tarım arazisine devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 17:59 Güncelleme: 07.01.2024 - 17:59
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        Çanakkale'de devrilen traktörün sürücüsü öldü
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        Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, yol kenarındaki tarım arazisine devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

        Lapseki'ye bağlı Gökköy'den Umurbey beldesine seyreden Ali Rıza Arslan (77) idaresindeki 17 LN 015 plakalı traktör, kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarım arazisine devrildi.

        Traktörün altında kalan sürücü Arslan, yaşamını yitirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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