Çanakkale'de "Geleneksel Folklorik Deve Güreşi Festivali" yapıldı

Çanakkale'nin Çan ilçesinde düzenlenen Geleneksel Folklorik Deve Güreşi Festivali'nde, Marmara ve Ege bölgelerinden getirilen 160 deve güreşti.

Çan Belediyesi tarafından ilçedeki güreş alanında düzenlenen festivalde konuşan Belediye Başkan Vekili Harun Arslan, etkinlik için 15 gündür hazırlık yaptıklarını ifade etti.

Bu işi bildiklerini belirten Arslan, "Biz bu kültürü seviyoruz. İnsanlarımızı seviyoruz, Çan'ımızı seviyoruz." ifadelerini kullandı.

Marmara ve Ege bölgelerinden getirilen 160 devenin mücadele ettiği etkinlikte, dereceye giren güreş develerinin sahiplerine kupaları protokol tarafından verildi.

Festivale, CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, Çan Kaymakamı Emre Nebioğlu, CHP Çan İlçe Başkanı İlhan Demiral, Türkiye Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyonu Başkanı Mehmet Sümer ile vatandaşlar katıldı.