AK Parti Çanakkale Belediye Başkan adayı İskenderoğlu'ndan adaylığına ilişkin açıklama: AK Parti Çanakkale Belediye Başkan adayı Jülide İskenderoğlu, AK Parti belediyeciliğiyle tanıştıktan sonra yıldızı parlayan şehirler gibi Çanakkale'nin de çehresinin değişeceğini ifade etti.

AK Parti Çanakkale Belediye Başkan adayı Jülide İskenderoğlu, AK Parti belediyeciliğiyle tanıştıktan sonra yıldızı parlayan şehirler gibi Çanakkale'nin de çehresinin değişeceğini ifade etti.

AK Parti 27. Dönem Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, adaylığının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuyla paylaşılmasının ardından yaptığı yazılı açıklamada, Çanakkale'ye hizmet etmek için yeni bir kapının açıldığını, bu vesileyle Çanakkale'nin AK Parti belediyeciliği ve hizmetiyle tanışacağını belirtti.

Siyasetin hizmet işi olduğunu vurgulayan İskenderoğlu, "Çanakkale'ye hizmet etmek için bir makamımın olmasına da gerek yok. O an neredeysem, partimiz hangi görevi vermişse elimden geldiğince çalıştım. Milletvekilliği görevim sona erdikten sonra da aynı samimiyetle yola devam ettim. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'mızın tensipleriyle memleketimize hizmet için yeni bir kapı açılmış oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Siyasete ilk girdiği yıllardan itibaren, birçok şehir gibi Çanakkale'nin de AK Parti belediyeciliğiyle tanışmasını arzu ettiğini belirten İskenderoğlu, şunları kaydetti:

"Gerçek belediyecilik AK Parti'dedir, bunu herkes bilir. İnşallah bu dönem Çanakkale gerçek belediyecilikle tanışacak. AK Parti belediyeciliğiyle tanıştıktan sonra çehresi değişen, yıldızı parlayan şehirlerimiz gibi Çanakkale'miz de hak ettiği hizmetlere kavuşmuş olacak. Bizler de Cumhur İttifakı üyeleri olarak var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."