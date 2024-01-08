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        Çanakkale'de emniyetten "ruhsatsız silah" operasyonu

        Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 31 Aralık-7 Ocak tarihleri arasında ruhsatsız silah, bıçak, mermi bulundurma, satın alma veya taşıma suçlarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 16:05 Güncelleme: 08.01.2024 - 16:05
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        Çanakkale'de emniyetten "ruhsatsız silah" operasyonu
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        Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 31 Aralık-7 Ocak tarihleri arasında ruhsatsız silah, bıçak, mermi bulundurma, satın alma veya taşıma suçlarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri, il genelinde yaptıkları operasyonlarda 1 uzun namlulu silah, 5 tabanca, 7 tabanca şarjörü, 34 adet çeşitli çaplarda tabanca fişeği ve 1 komando bıçağı ile hafif makineli tüfeğin saklanması için kullanılan 1 alt kısmı açık 40 litre ev tipi tüp ve 2 adet boş mayon kutusu ele geçirildi.

        Operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüpheli savcılık talimatıyla şube müdürlüğünden serbest bırakıldı, 2 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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