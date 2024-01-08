Çanakkale'de emniyetten "ruhsatsız silah" operasyonu
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 31 Aralık-7 Ocak tarihleri arasında ruhsatsız silah, bıçak, mermi bulundurma, satın alma veya taşıma suçlarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 31 Aralık-7 Ocak tarihleri arasında ruhsatsız silah, bıçak, mermi bulundurma, satın alma veya taşıma suçlarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri, il genelinde yaptıkları operasyonlarda 1 uzun namlulu silah, 5 tabanca, 7 tabanca şarjörü, 34 adet çeşitli çaplarda tabanca fişeği ve 1 komando bıçağı ile hafif makineli tüfeğin saklanması için kullanılan 1 alt kısmı açık 40 litre ev tipi tüp ve 2 adet boş mayon kutusu ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüpheli savcılık talimatıyla şube müdürlüğünden serbest bırakıldı, 2 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
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