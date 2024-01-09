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        AK Parti Çanakkale Milletvekili Gider, basın mensuplarıyla bir araya geldi

        AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, kentte görev yapan yerel ve ulusal basın temsilcileriyle 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 16:58 Güncelleme: 09.01.2024 - 16:59
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        AK Parti Çanakkale Milletvekili Gider, basın mensuplarıyla bir araya geldi
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        AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, kentte görev yapan yerel ve ulusal basın temsilcileriyle 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir araya geldi.

        Gider, bir otelde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, gazeteciliğin önemine değinerek, mesleğin mensuplarının toplum adına söz söylediğini dile getirdi.

        Yeni bir seçim dönemine girildiğini hatırlatan Gider, seçimlerin demokrasinin olmazsa olmazı olduğunu belirtti.

        Belirli aralıklarla olması ve toplumun dönem dönem seçim havasına girmesinin, kendilerini test etmeleri bakımından çok kıymetli olduğunu vurgulayan Gider, şöyle devam etti:

        "Çünkü vatandaşlarımız, milletimiz, bize yaptıklarımıza duyduğu ilgiyi ya da şikayetleri en güzel seçimde anlatıyor. Bundan seçim kadar güzel kamuoyu araştırması, seçim kadar güzel karne olamaz. İşi siyaset olan insanlar da seçim dışındaki hiçbir değişikliğin hak olmadığını bilirler. Bu seçimde birçok yerde biz Cumhur İttifakı ortakları olarak seçime gidiyoruz ki Çanakkale bunlardan biri. Çanakkale merkezde de Jülide İskenderoğlu arkadaşımız Cumhur İttifakı'nın adayı olarak seçime gidiyor."

        Gider, Çanakkale'de ve Türkiye'nin birçok şehrinde 2019'da kaybettikleri belediye başkanlıklarını yeniden kazanarak AK Parti belediyeciliğini, Cumhur İttifakı'nı millete göstereceklerini söyledi.

        Toplantıya, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, İl Genel Meclisi Başkanı Nejat Önder, Çanakkale Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Hafize Akıncı da katıldı.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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