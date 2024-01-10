GÜNCELLEME - Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine açıldı

Çanakkale'deki olumsuz hava koşulları nedeniyle çift yönlü kapatılan Çanakkale Boğazı, yeniden transit gemi geçişlerine açıldı.

Çanakkale'de dün öğle saatlerinde başlayan kar, gece saatlerinde etkisini arttırdı.

Fırtına ve görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle çift yönlü kapatılan Çanakkale Boğazı, transit gemi geçişlerine yeniden açıldı.

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