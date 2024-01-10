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        GÜNCELLEME - Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine açıldı

        Çanakkale'deki olumsuz hava koşulları nedeniyle çift yönlü kapatılan Çanakkale Boğazı, yeniden transit gemi geçişlerine açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 11:16 Güncelleme: 10.01.2024 - 11:16
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        GÜNCELLEME - Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine açıldı
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        Çanakkale'deki olumsuz hava koşulları nedeniyle çift yönlü kapatılan Çanakkale Boğazı, yeniden transit gemi geçişlerine açıldı.

        Çanakkale'de dün öğle saatlerinde başlayan kar, gece saatlerinde etkisini arttırdı.

        Fırtına ve görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle çift yönlü kapatılan Çanakkale Boğazı, transit gemi geçişlerine yeniden açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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