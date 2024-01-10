Çan'ın yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı
Çanakkale'nin Çan ilçesinin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.
Çanakkale'nin Çan ilçesinin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.
İlçeye bağlı Kocayayla köyünde gece yarısı başlayan kar, gün boyu devam etti.
Köy muhtarı Ufuk Kamacı, AA muhabirine, yağış nedeniyle günlük hayatın zorlu geçtiğini belirterek, "Kar kalınlığı 30 santimetreye yaklaştı. İlçe ile ulaşımın sağlandığı yol İl Özel İdaresi ekiplerince açıldı. Şu an ulaşımda bir sıkıntı yok." dedi.
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