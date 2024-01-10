Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çan'ın yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı

        Çanakkale'nin Çan ilçesinin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 16:12 Güncelleme: 10.01.2024 - 16:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çan'ın yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çanakkale'nin Çan ilçesinin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

        İlçeye bağlı Kocayayla köyünde gece yarısı başlayan kar, gün boyu devam etti.

        Köy muhtarı Ufuk Kamacı, AA muhabirine, yağış nedeniyle günlük hayatın zorlu geçtiğini belirterek, "Kar kalınlığı 30 santimetreye yaklaştı. İlçe ile ulaşımın sağlandığı yol İl Özel İdaresi ekiplerince açıldı. Şu an ulaşımda bir sıkıntı yok." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Fenerbahçe transferi resmen açıkladı
        Fenerbahçe transferi resmen açıkladı
        Barista kadının kahvesine gülücük çizdi! Sevgiliden feci darp!
        Barista kadının kahvesine gülücük çizdi! Sevgiliden feci darp!
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Metin Akpınar'a iyi geldi
        Metin Akpınar'a iyi geldi
        Soyguncular kuyumcuyu vurdu!
        Soyguncular kuyumcuyu vurdu!
        Kurtulmuş'tan 'Can Atalay' açıklaması
        Kurtulmuş'tan 'Can Atalay' açıklaması
        ABD, Husilere ait İHA ve füzeyi düşürdü
        ABD, Husilere ait İHA ve füzeyi düşürdü
        Sürücüler dikkat! Trafikte yol kesmişti! İşte verilen ceza!
        Sürücüler dikkat! Trafikte yol kesmişti! İşte verilen ceza!
        Epstein belgelerinde şok 'kaset' iddiası
        Epstein belgelerinde şok 'kaset' iddiası
        Arda Güler'in Real Madrid transferinin perde arkası
        Arda Güler'in Real Madrid transferinin perde arkası
        Asgari ücret artışı BES'e yaradı
        Asgari ücret artışı BES'e yaradı
        Sacha Boey'a PSG kancası!
        Sacha Boey'a PSG kancası!
        Prof. Dr. Naci Görür, 2 depremi değerlendirdi!
        Prof. Dr. Naci Görür, 2 depremi değerlendirdi!
        Fenerbahçe, Konyaspor'u konuk edecek
        Fenerbahçe, Konyaspor'u konuk edecek
        Ti'ye aldılar
        Ti'ye aldılar
        Gemide kazan patladı! Türk mühendisin feci ölümü
        Gemide kazan patladı! Türk mühendisin feci ölümü
        Beşiktaş transferi açıkladı
        Beşiktaş transferi açıkladı
        10 maddede Togg'un yeni modeli: T10F
        10 maddede Togg'un yeni modeli: T10F
        Kentsel dönüşümde kira desteği artırıldı
        Kentsel dönüşümde kira desteği artırıldı

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de kar yağışı ve fırtına; Boğaz transit gemi geçişlerine kapatıld...
        Çanakkale'de kar yağışı ve fırtına; Boğaz transit gemi geçişlerine kapatıld...
        AK Parti Çanakkale Milletvekili Gider, Gelibolu'da STK temsilcileriyle bulu...
        AK Parti Çanakkale Milletvekili Gider, Gelibolu'da STK temsilcileriyle bulu...
        Çanakkale´de kar yağışı ve fırtına; Boğaz transit gemi geçişlerine kapatıld...
        Çanakkale´de kar yağışı ve fırtına; Boğaz transit gemi geçişlerine kapatıld...
        Çanakkale´de kar yağışı ve fırtına; Boğaz transit gemi geçişlerine kapatıld...
        Çanakkale´de kar yağışı ve fırtına; Boğaz transit gemi geçişlerine kapatıld...
        Assos'un çöplüğünden de tarih fışkırıyor
        Assos'un çöplüğünden de tarih fışkırıyor
        GÜNCELLEME - Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine açıldı
        GÜNCELLEME - Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine açıldı