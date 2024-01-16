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        Çanakkale Belediyesi heyeti "Sürdürülebilir Turizm İçin Ortak Eylem Projesi" için İspanya'da

        Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ve beraberindeki heyet, "Sürdürülebilir Turizm İçin Ortak Eylem Projesi" kapsamında İspanya'nın Salou kentini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 14:53 Güncelleme: 16.01.2024 - 14:55
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        Çanakkale Belediyesi heyeti "Sürdürülebilir Turizm İçin Ortak Eylem Projesi" için İspanya'da
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        Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ve beraberindeki heyet, "Sürdürülebilir Turizm İçin Ortak Eylem Projesi" kapsamında İspanya'nın Salou kentini ziyaret etti.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Salou Belediye Başkanı Pere Granados Carrillo ile kentteki sürdürülebilir turizm uygulamalarını yerinde inceleyen Gökhan, proje çalışma ortaklarıyla görüştü.

        Ziyaret kapsamında, Salou'da karbon salımı azaltmaya yönelik yayalaştırma çalışmalarını, çevresel etkiyi ve bakım masrafını azaltmak için doğal malzemelerden inşa edilmiş sahil şeridini, doğal bitki örtüsüne uygun kent peyzajını, güneş enerjisiyle verimli aydınlatma sağlayan sokak aydınlatmalarını ve az su tüketen aromatik bitki bahçesini inceleyen heyet, deneyim paylaşımında bulundu.

        Teknik inceleme gezisinde, Salou Belediyesinin kent genelinde süs havuzlarında kullanılan ve su seviyelerini dronla kontrol ederek su tedbirlerini hayata geçiren çalışmaları hakkında da bilgiler alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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