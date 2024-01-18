Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Engelsiz Çanakkale Çalıştayı sona erdi

        Engelli bireylerin ihtiyaç ve beklentilerine cevap vererek, engelliliğin sınırlarını ortadan kaldırmayı hedefleyen Engelsiz Çanakkale Çalıştayı sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 14:35 Güncelleme: 18.01.2024 - 14:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Engelsiz Çanakkale Çalıştayı sona erdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Engelli bireylerin ihtiyaç ve beklentilerine cevap vererek, engelliliğin sınırlarını ortadan kaldırmayı hedefleyen Engelsiz Çanakkale Çalıştayı sona erdi.

        Çanakkale Valiliği himayelerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce organize edilen "Engelsiz Çanakkale Çalıştayı" ikinci gün oturumlarıyla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Yengin moderatörlüğünde Deniz Polisevi'nde devam etti.

        Grup çalışmaları iki gün boyunca, "Kentte erişilebilirlik ve ulaşılabilirlik", "Kentte kurumsal hizmetlere erişim", "Afetlerde engellilik ve çözüm önerileri", "Kentte engelli istihdamı ve çalışma yaşamında karşılaşılan sorunlar", "Kentte engellilere yönelik geliştirilebilecek uygulama, eğitim, organizasyon gibi yenilikçi fikir önerileri" başlıklarında gerçekleşti.

        Çalıştaya ilişkin AA'ya değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Deniz Yengin, katılımcılarla tespit ve önerileri belirlemeye çalıştıkları bir çalıştay gerçekleştirdiklerini, sivil toplum kuruluşlarından, engelli derneklerinden özellikle Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne gelen sorunların harmanlandığını ve bu doğrultuda 5 konu belirlediklerini söyledi.

        Bu 5 konu üzerinden ihtiyaç analizi yapılması, tespit ve önerilerin belirlenmesinin talep edildiğini ifade eden Prof. Dr. Yengin, "Bu noktada kentteki ulaşılabilirlik ve erişim, engelli vatandaşların kurumlara ulaşılabilirliği, afette engelli vatandaşlara ulaşım ve iletişim, engelli vatandaşların istihdam konuları ve buna bağlı olarak engelli vatandaşlara yönelik teknolojik imkanların, uygulamaların geliştirilmesi başlıklarıyla bir çalıştay gerçekleştiriyoruz. Bu çalıştayda konusunda uzmanlarla tartışmalar gerçekleştiriliyor. Çok güzel tespit ve öneriler ortaya çıktı. " diye konuştu.

        Engellilerin hastanelerde, ulaşımda yaşadıkları sorunlar ile toplu taşıma araçlarındaki sorunların en aza indirilmesi, şehir içinde rahat dolaşabilmeleri konularının da ele alındığını aktaran Prof. Dr. Yengin, şöyle devam etti:

        "Uzmanlarımızın verdiği bilgilerden 60-70'e yakın öneri ve tespit çıkacak. Belki bunların hepsini yapamayabiliriz ama yüzde 10'unu bile hayata geçirebilsek bizim için büyük bir başarıdır. Çanakkale için önemli bir farkındalık olacaktır. Bu çalışmayı yaygınlaştırmak istiyoruz. Önce Çanakkale'de başarıya ulaşalım sonra diğer şehirlerimizde örnek bir model olarak gerçekleştirelim. Diğer şehirlerde de uygulansın, engelli vatandaşlarımızın engellerini ortadan kaldıracak bir şehir modeli yaratalım istiyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        AK Parti'de 17'si büyükşehir 48 ilde belediye başkan adayları açıklanıyor
        AK Parti'de 17'si büyükşehir 48 ilde belediye başkan adayları açıklanıyor
        24 yaşındaki Nazlı'ya uzun namlulu ile 4 kurşun!
        24 yaşındaki Nazlı'ya uzun namlulu ile 4 kurşun!
        Beşiktaş ayrılığı açıkladı!
        Beşiktaş ayrılığı açıkladı!
        Bahar 2 çocuk annesiydi! "Yanlışlıkla vurdum!"
        Bahar 2 çocuk annesiydi! "Yanlışlıkla vurdum!"
        Metro çalışması sırasında iki bina çöktü!
        Metro çalışması sırasında iki bina çöktü!
        MSB: Günde ortalama 5 hedef vuruldu
        MSB: Günde ortalama 5 hedef vuruldu
        Bakandan yardım talimatı
        Bakandan yardım talimatı
        Kayak tesisinde şambrelle gelen ölüm! "Tel örgülerde açıklık vardı" iddiası!
        Kayak tesisinde şambrelle gelen ölüm! "Tel örgülerde açıklık vardı" iddiası!
        Oliveira'nın dönüşü erken olabilir!
        Oliveira'nın dönüşü erken olabilir!
        Deprem etkisi yaratan toprak kayması!
        Deprem etkisi yaratan toprak kayması!
        Atina'da Fatih Terim fırtınası!
        Atina'da Fatih Terim fırtınası!
        'Bavul cinayeti' davasında karar
        'Bavul cinayeti' davasında karar
        O kentte doğal afetler iki kat arttı!
        O kentte doğal afetler iki kat arttı!
        "Kayıp kuşak olma ihtimali yüksek"
        "Kayıp kuşak olma ihtimali yüksek"
        "Türkiye'nin umutları gökyüzünün ötesine taşınıyor"
        "Türkiye'nin umutları gökyüzünün ötesine taşınıyor"
        "Gözünü Atina'daki finale dikebilir"
        "Gözünü Atina'daki finale dikebilir"
        Kızıldeniz'de neler oluyor?
        Kızıldeniz'de neler oluyor?
        Kupa'da rotasyon zamanı
        Kupa'da rotasyon zamanı
        Trafikte 'kuyruklu' zarar var
        Trafikte 'kuyruklu' zarar var
        KÇÖ’de borçlanma yine yok
        KÇÖ’de borçlanma yine yok

        Benzer Haberler

        Ayvacık Devlet Hastanesi Diyaliz Ünitesi ek hizmet binasında hasta kabulü b...
        Ayvacık Devlet Hastanesi Diyaliz Ünitesi ek hizmet binasında hasta kabulü b...
        Bigalı yüzücüler il birinciliği müsabakalarından dereceyle döndü
        Bigalı yüzücüler il birinciliği müsabakalarından dereceyle döndü
        Bozcaada ve Gökçeada'ya yarınki feribot seferleri iptal edildi
        Bozcaada ve Gökçeada'ya yarınki feribot seferleri iptal edildi
        Çanakkale Ticaret Borsası
        Çanakkale Ticaret Borsası
        Biga'da Kırsal Kalkınma Destekleri bilgilendirme toplantısı yapıldı
        Biga'da Kırsal Kalkınma Destekleri bilgilendirme toplantısı yapıldı
        Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarında yarınki bazı seferler iptal edildi
        Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarında yarınki bazı seferler iptal edildi