Çanakkale'de 82 bin 469 öğrenci karne aldı

Çanakkale'de öğrenciler 2023-2024 eğitim-öğretim yılının ilk yarısının sona ermesiyle karnelerini alarak yarıyıl tatiline başladı.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Ticaret Borsası İlkokulu, Ömer Mart Ortaokulu ve Zübeyde Hanım Anaokulunda düzenlenen karne törenlerine katıldı.

Aktaş'a İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, okul idarecileri, öğretmenler eşlik etti.

Öğrencileri sınıflarında ziyaret ederek, başarılarından dolayı tebrik eden Vali Aktaş, "Yarıyıl tatilini eksikliklerinizi tamamlayacağınız, faydalı bilgiler öğreneceğiniz bir zaman dilimi olarak değerlendirin." dedi.

İlhami Aktaş, çocukların en iyi şekilde yetişmesi için gayret gösteren tüm milli eğitim çalışanlarına, öğretmenlere ve velilere teşekkür ederek herkese iyi bir yarı yıl tatili geçirmeleri temennisinde bulundu.

Program, Vali Aktaş ve beraberindekilerin öğrencilere karnelerini dağıtmasıyla sona erdi.

Çanakkale'de 8 bin 576'sı okul öncesi, 25 bin 101'i ilkokul, 24 bin 109'u ortaokul, 24 bin 683'ü ortaöğretim olmak üzere toplam 82 bin 469 öğrenci karne aldı.