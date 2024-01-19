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        Çanakkale'de 3 kilogram uyuşturucuyla yakalan şüpheli tutuklandı

        Çanakkale'de 3 kilo 151 gram uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 16:45 Güncelleme: 19.01.2024 - 16:52
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        Çanakkale'de 3 kilogram uyuşturucuyla yakalan şüpheli tutuklandı
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        Çanakkale'de 3 kilo 151 gram uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu satışı yapanlara yönelik çalışma başlattı.

        Ekipler, yürüttükleri takip sonucu uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir kişinin aracını durdurarak aradı.

        Aramada 3 kilo 151 gram skunk ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlı, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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