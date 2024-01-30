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        Çanakkale'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor

        Çanakkale'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 13:14 Güncelleme: 30.01.2024 - 13:50
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        Çanakkale'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor
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        Çanakkale'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

        Soğuk havanın etkisini artırmasıyla kentin yüksek kesimlerinde başlayan yağmur yerini kar yağışına bıraktı.

        Çanakkale-Çan kara yolunda Balaban mevkisindeki ormanlık alanlar kısa sürede beyaza büründü.

        Balaban'a gelenler kar topu oynayarak eğlenceli vakit geçirdi.

        Karayolları ve Çanakkale İl Özel İdaresi ekipleri de yolların kapanmaması için bu bölgede konuşlandırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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