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        Çanakkale'de sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla 1 kişi tutuklandı

        Çanakkale'de, İstanbul Adliyesi önündeki polis kontrol noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin sosyal medya hesabından terör örgütü DHKP/C propagandası yaptığı iddiasıyla yakalanan 1 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 13:07 Güncelleme: 08.02.2024 - 13:10
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        Çanakkale'de sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla 1 kişi tutuklandı
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        Çanakkale'de, İstanbul Adliyesi önündeki polis kontrol noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin sosyal medya hesabından terör örgütü DHKP/C propagandası yaptığı iddiasıyla yakalanan 1 kişi tutuklandı.

        Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda şüpheli D.U.Ö'nün sosyal medya hesabından, İstanbul Adliyesi önündeki polis kontrol noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin terör örgütü DHKP/C'nin propagandasını yapar nitelikte paylaşımda bulunduğu tespit edildi.

        Polislerce yakalanan şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklanması kararlaştırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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