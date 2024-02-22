Gökçeada Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı

İpek, 2024-2027 yıllarını kapsayan sözleşmede en düşük işçi aylığının 29 bin lira olacağını bildirdi.

Gökçeada Belediye Başkan Vekili Ercan İpek, protokol imza töreninde, yeni sözleşmenin tüm personele hayırlı olması dileğinde bulundu.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde belediye ile Hizmet-İş Sendikası arasında devam eden görüşmeler sonunda toplu iş sözleşmesi imzalandı.

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