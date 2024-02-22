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        Gökçeada Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı

        Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde belediye ile Hizmet-İş Sendikası arasında devam eden görüşmeler sonunda toplu iş sözleşmesi imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 09:03 Güncelleme: 22.02.2024 - 09:03
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        Gökçeada Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı
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        Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde belediye ile Hizmet-İş Sendikası arasında devam eden görüşmeler sonunda toplu iş sözleşmesi imzalandı.

        Gökçeada Belediye Başkan Vekili Ercan İpek, protokol imza töreninde, yeni sözleşmenin tüm personele hayırlı olması dileğinde bulundu.

        İpek, 2024-2027 yıllarını kapsayan sözleşmede en düşük işçi aylığının 29 bin lira olacağını bildirdi.

        Hizmet-İş Sendikası Çanakkale Şube Başkanı Vedat Yılmaz ise sözleşmenin imzalanmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

        Belediye yöneticileri, sendika temsilcileri ve çalışanların katıldığı törenin ardından kutlama yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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