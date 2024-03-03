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        Çanakkale Boğazı'nda sis

        Çanakkale Boğazı'nda 4 gün önce başlayan sis etkisini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2024 - 09:37 Güncelleme: 03.03.2024 - 09:57
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        Çanakkale Boğazı'nda sis
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        Çanakkale Boğazı'nda 4 gün önce başlayan sis etkisini sürdürüyor.

        Hava sıcaklığının 9 derece ölçüldüğü kentte sis etkisini gösterdi.

        Çanakkale Boğazı üzerine yer yer yayılan sis, görüş mesafesini azaltsa da Boğaz ile adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ'nin seferleri sorunsuz devam ediyor.

        Transit gemi geçişlerinin kuzey-güney yönünden sürdürüldüğü Çanakkale Boğazı'nın, 14.45'ten sonra güney-kuzey yönünde de transit gemi geçişlerine açılması planlanıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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