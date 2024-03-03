Çanakkale Boğazı'nda sis

Çanakkale Boğazı üzerine yer yer yayılan sis, görüş mesafesini azaltsa da Boğaz ile adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ'nin seferleri sorunsuz devam ediyor.

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