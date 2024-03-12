Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        GÜNCELLEME - Çanakkale'de oğlu tarafından bıçaklanan kadın öldü

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, oğlu tarafından bıçaklanan kadın yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 07:06 Güncelleme: 12.03.2024 - 07:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Çanakkale'de oğlu tarafından bıçaklanan kadın öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, oğlu tarafından bıçaklanan kadın yaşamını yitirdi.

        Camikebir Mahallesi Fikirli Sinan Sokağı'ndaki apartmanın birinci katında oturan Canan K. (48) ile üniversite öğrencisi oğlu Furkan T. (25) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Furkan T, bıçakla annesini yaraladı.

        Zanlının, polis merkezine giderek annesi Canan K'yi bıçakladığını söylemesinin ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan incelemede yaşamını yitirdiği belirlenen Canan K'nin cesedi Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Gözaltına alınan Furkan T, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Furkan T, savcılıkça sorgulandıktan sonra çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye'yi şoke eden kazada flaş tutuklama!
        Türkiye'yi şoke eden kazada flaş tutuklama!
        İnfial yaratan kazada çarpıcı detaylar!
        İnfial yaratan kazada çarpıcı detaylar!
        IKEA'dan dünya genelinde indirim kararı
        IKEA'dan dünya genelinde indirim kararı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Seçim yenilenirse Cumhurbaşkanı Erdoğan'a adaylık yolu açılır"
        "Seçim yenilenirse Cumhurbaşkanı Erdoğan'a adaylık yolu açılır"
        Yeşilçam'ın ağabeyi vefat etti
        Yeşilçam'ın ağabeyi vefat etti
        Can Uzun transfer için yola çıktı
        Can Uzun transfer için yola çıktı
        Şener Şen'e destek verdi
        Şener Şen'e destek verdi
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan BM'de "İsrail" protestosu
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan BM'de "İsrail" protestosu
        Süper Lig'de 29. haftanın panoraması
        Süper Lig'de 29. haftanın panoraması
        70 yılın ardından geliyor: "Yakında çıplak gözle görülebilir"
        70 yılın ardından geliyor: "Yakında çıplak gözle görülebilir"
        Uyarıları dikkate almamış!
        Uyarıları dikkate almamış!
        2 çocuk annesini 9 kez bıçakladı! Pişkin savunma!
        2 çocuk annesini 9 kez bıçakladı! Pişkin savunma!
        11 ödül 1 milyar dolar hasılat
        11 ödül 1 milyar dolar hasılat
        Borsada ilginç hisse geri alımları
        Borsada ilginç hisse geri alımları
        İzleyen dehşete düştü! Milyonların izlediği görüntü gerçek mi?
        İzleyen dehşete düştü! Milyonların izlediği görüntü gerçek mi?
        Yunanistan'a kapıda vize dönemi ne zaman başlıyor?
        Yunanistan'a kapıda vize dönemi ne zaman başlıyor?
        Haftada 3 kez 5 bin adım yaşam süresini 3 yıl uzatıyor!
        Haftada 3 kez 5 bin adım yaşam süresini 3 yıl uzatıyor!
        Yapay zeka atılımı değerini yükseltti
        Yapay zeka atılımı değerini yükseltti

        Benzer Haberler

        Gelibolu'nun tek kadın dolmuş şoförüne plaket verildi
        Gelibolu'nun tek kadın dolmuş şoförüne plaket verildi
        Çanakkale'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy Anma Günü etkin...
        Çanakkale'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy Anma Günü etkin...
        Eşini öldürüp, 'Gururlu hissediyor' paylaşımı yapan sanığa ağırlaştırılmış...
        Eşini öldürüp, 'Gururlu hissediyor' paylaşımı yapan sanığa ağırlaştırılmış...
        Çanakkale'de karısını tüfekle öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis...
        Çanakkale'de karısını tüfekle öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis...
        Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümünün teması "Şan, Şeref, Tarih Biz...
        Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümünün teması "Şan, Şeref, Tarih Biz...
        Tartıştığı annesini bıçaklayarak öldürdü
        Tartıştığı annesini bıçaklayarak öldürdü