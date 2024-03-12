GÜNCELLEME - Çanakkale'de oğlu tarafından bıçaklanan kadın öldü

Zanlının, polis merkezine giderek annesi Canan K'yi bıçakladığını söylemesinin ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Camikebir Mahallesi Fikirli Sinan Sokağı'ndaki apartmanın birinci katında oturan Canan K. (48) ile üniversite öğrencisi oğlu Furkan T. (25) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.