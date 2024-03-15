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        Lapseki Devlet Hastanesi personeli iftarda buluştu

        Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, Devlet Hastanesi personeli belediyeye ait sahil sosyal tesislerindeki iftarda bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 10:29 Güncelleme: 15.03.2024 - 10:29
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        Lapseki Devlet Hastanesi personeli iftarda buluştu
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        Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, Devlet Hastanesi personeli belediyeye ait sahil sosyal tesislerindeki iftarda bir araya geldi.

        Lapseki Kaymakamı Emre Öztürk, iftar programında yaptığı konuşmada, 14 Mart Tıp Bayramı'nda bu buluşmayı organize eden hastane yönetimine ve Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz'a teşekkür etti.

        Öztürk, "Vatandaşlarımız sizden çok memnun, bu da bizi çok mutlu ediyor. Devlet Hastanemiz, en önemli kamu görevlerinden birini yürütüyor. Vatandaşımıza direkt dokunan, vatandaşımızın müşkülatını çözen bir konumdasınız. Hepinize çok teşekkür ediyorum." dedi.

        Belediye Başkanı Yılmaz ise şunları söyledi:

        "Bugün özel bir gün, 14 Mart Tıp Bayramı. Gün içinde sizleri ziyaret ettik. Bu akşam burada sizlerle oruçlarımızı açtık, bu başka bir mutluluk. Biz sizlerden çok memnunuz. Başta Başhekimimiz olmak üzere doktor, hemşire ve tüm çalışanlardan Allah razı olsun. Vatandaşımızdan bizlere gelen memnuniyet o kadar olumlu ki bunu için tüm çalışanlara teşekkür ediyorum. Sizin mutluluğunuz bizim mutluluğumuz ama en önemlisi vatandaşı mutlu edebilmek gerçekten çok önemli. Çünkü vatandaşa, insana hizmet edebilmek kolay bir şey değil. Lapseki Devlet Hastanesinin bunu çok iyi başardığını özellikle buradan belirtmek istiyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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