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        Lapseki Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi'nde iftar verdi

        Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde tarafından başlatılan ve 10 mahallede yapılacak iftarların ikincisi Cumhuriyet Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2024 - 09:47 Güncelleme: 16.03.2024 - 09:48
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        Lapseki Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi'nde iftar verdi
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        Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde tarafından başlatılan ve 10 mahallede yapılacak iftarların ikincisi Cumhuriyet Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

        Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz ve eşi Hacer Yılmaz'ın ev sahipliğindeki iftara, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Engin, İl Genel Meclisi Üyesi Halil Özer, İl Genel Meclisi Üyesi adayları Murat Gürşen ve Fatih Günal ile çok sayıda kişi katıldı.

        Belediye Başkanı Yılmaz, oruçların açılması ve yemeğin ardından yaptığı konuşmada, vatandaşların teveccühüyle iftar programının çok kalabalık bir katılımla gerçekleştiğini söyledi.

        Yerel seçimler dolayısıyla programlarının yoğun geçtiğini belirten Yılmaz, "Tüm Lapsekili hemşehrilerimizi ramazan programlarımıza ve iftar davet ediyorum. Düzenlediğimiz iftar programı farklı mahalle ve sokaklarda sürecek. İftar programımıza katılan herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri

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