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        Türkiye'nin ilk denizaltı müzesi "TCG Uluçalireis" kapılarını 18 Mart'ta ziyaretçilerine açacak

        Türk Donanmasında 29 yıl görev yapan ve sergilenmek üzere Çanakkale Deniz Müzesi'ne getirilen "TCG Uluçalireis" denizaltısı, yenilenmiş haliyle kapılarını 18 Mart'ta ziyaretçilerine açacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2024 - 09:52 Güncelleme: 16.03.2024 - 10:29
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        Türkiye'nin ilk denizaltı müzesi "TCG Uluçalireis" kapılarını 18 Mart'ta ziyaretçilerine açacak
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        Türk Donanmasında 29 yıl görev yapan ve sergilenmek üzere Çanakkale Deniz Müzesi'ne getirilen "TCG Uluçalireis" denizaltısı, yenilenmiş haliyle kapılarını 18 Mart'ta ziyaretçilerine açacak.

        ABD'nin Portsmouth Tersanesi'nde 7 Temmuz 1944'te 94 metre boyunda, 8,5 metre eninde, 2 bin ton ağırlığında ve 4,5 metre draftında inşa edilen "TCG Uluçalireis" zayıf ve uzun, çevik ve dayanıklı bir balık türünden aldığı "USS Thornback" adıyla denize indirildi.

        Savaşın ve mücadelenin içine doğan denizaltı, Haziran 1945'te harp karakolu yapmak için ilk seyrini icra etmek üzere Pearl Harbour Limanı'ndan ayrılarak Japonya açıklarında gelen bir emir üzerine İkinci Dünya Savaşı'na katıldı.

        "Guppy IIA" tadilatı görerek 1946 yılında daha da güçlenen, 2 Temmuz 1971'de ABD'nin Charleston kentinde yapılan devir teslim töreninde Türk sancağı çekilerek Türk Deniz Kuvvetlerine katılan denizaltıya, Kılıç Ali Paşa namıdiğer Kaptanıderya Uluç Ali Reis'in adı verildi.

        Denizaltı, 1548'den itibaren büyük Türk denizcisi Turgut Reis'in yanında deniz akınlarında yer alan, 1571'de İnebahtı Savaşı'ndan tek gemi kaybetmeden ve düşmana ağır zayiat vererek çıktığı için Padişah 2. Selim tarafından adı Kılıç Ali olarak değiştirilen, Endülüs'teki Müslümanları Haçlı zulmünden kurtarma faaliyetine katılan, 1574'te Tunus'u fethederek bu ülkeyi İspanyol nüfuzundan kurtaran, 16 yıllık kaptanıderyalığında Türk Donanmasını cihanın en büyük deniz gücü olarak muhafaza eden Uluç Ali Reis'in ismiyle anılmaya başlandı.

        - Türk sancağı ile ilk dalışını 53 yıl önce yaptı

        "TCG Uluçalireis", Türk sancağı ile ilk dalışını 3 Temmuz 1971'de Atlantik Okyanusu'nda gerçekleştirdi. Donanmaya katılışı 3 Mayıs 1972'de Donanma Komutanı şehit Oramiral Kemal Kayacan tarafından yapılan denizaltı, 1974 yılı Denizkurdu-2 Tatbikatı'nın son safhasında Girit'in kuzeyinden harekete geçerek Kıbrıs Barış Harekatı'na iştirak etti.

        1972, 1973 ve 1996 yıllarında torpido atış birincisi olan "TCG Uluçalireis", 1990 yılı Denizkurdu-1 Tatbikatı'nda su altında hiç yakalanmadan en çok hücum geliştiren denizaltı olarak takdir edildi.

        "TCG Uluçalireis" 1645'inci ve son dalışını 30 Mayıs 2000'de Kuzey Ege'de yaptı ve 8 Ağustos 2000'de hizmet dışına ayrıldı.

        - 29 yılda 1645 dalış gerçekleştirdi

        Türk Deniz Kuvvetlerindeki 29 yıllık hizmeti süresince 37 milli tatbikata ve 9 NATO tatbikatına katılan "TCG Uluçalireis", 12 cephe ve 7 rotasyon görevi icra etti. Gemi ayrıca, 160 torpido atışı gerçekleştirdi, birçok mayın döküş eğitimi, SAT-denizaltı müşterek eğitimi, kurtarma gemisi-denizaltı müşterek eğitimi icra etti ve 1645 dalış yaptı.

        Gölcük Tersanesi'nde 2001 yılında havuzlanarak kapsamlı bakıma alınan "TCG Uluçalireis" Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca Türkiye'de bir ilk gerçekleştirilerek ülkenin ilk denizaltı müzesi olarak tadil edildi.

        Kapsamlı restorasyona 2 Mart 2022 itibarıyla alınan, yaklaşık bir yıl süren restorasyon faaliyetleri neticesinde Türkiye'nin ilk denizaltı müzesi olan "TCG Uluçalireis", şehit denizaltılar Dumlupınar ve Atılay'ın ebedi istirahatgahı olan Çanakkale sularında Çanakkale Deniz Müzesi'nde nöbetine başladı.

        - "Ziyaret etmeye başta gençlerimiz olmak üzere tüm Türk halkını bekliyoruz"

        Çanakkale Deniz Müzesi Komutanı Albay Serhan Aras, yaptığı açıklamada, 1944'te ABD'de inşa edilen "TCG Uluçalireis"in son derece görkemli bir deniz aracı olduğunu söyledi.

        "TCG Uluçalireis"i, 18 Mart'ta yüce Türk milletinin teveccühüne sunmak üzere heyecanlı bir hazırlık içinde olduklarını dile getiren Albay Aras, şu bilgileri aktardı:

        "Denizaltımız son bir yıl içinde restorasyona alındı. 1971 yılında Deniz Kuvvetlerine katılan denizaltımız, 2000 yılında hizmet dışına ayrıldı. Tam 29 yıl Türk Deniz Kuvvetlerine hizmet vermiş bir denizaltıdan bahsediyoruz. Dolayısıyla geçtiğimiz bir yıl içinde müze haline getirmek üzere denizaltımızı tekrar restorasyona aldık. Türkiye'nin ilk denizaltı müzesinden bahsediyoruz. Bir yıl süren restorasyonun ardından 18 Mart'ta Çanakkale sularında ziyarete açacağız. Atılay ve Dumlupınar denizaltılarının anısına, bir anıt statüsünde burada ziyaret etmeye başta gençlerimiz olmak üzere tüm Türk halkını bekliyoruz."

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        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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