Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        İçişleri Bakan Yardımcısı Turan, Biga Belediyesi'ni ziyaretinde gündemi değerlendirdi:

        İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan botun batmasına ilişkin, "Bunlara hiçbir tolerans tanınmayacak. En ağır cezalarla karşılaşacaklar. Bir insan hayatı üzerinden para kazanma alçaklığı yapan kim varsa bunun bedelini malıyla ve hapishane karşılığı olarak bir anlamda canıyla ödemek zorunda kalacak." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2024 - 21:24 Güncelleme: 16.03.2024 - 21:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        İçişleri Bakan Yardımcısı Turan, Biga Belediyesi'ni ziyaretinde gündemi değerlendirdi:
        ABONE OL
        ABONE OL

        İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan botun batmasına ilişkin, "Bunlara hiçbir tolerans tanınmayacak. En ağır cezalarla karşılaşacaklar. Bir insan hayatı üzerinden para kazanma alçaklığı yapan kim varsa bunun bedelini malıyla ve hapishane karşılığı olarak bir anlamda canıyla ödemek zorunda kalacak." dedi.

        Çanakkale'nin Biga ilçesinde belediyeyi ziyaret ederek, Belediye Başkanı Bülent Erdoğan'la görüşen Turan, ziyaretinin ardından basın mensuplarına gündemi değerlendirdi.

        Zayıf ve sorunlu ülkelerin vatandaşlarının, insanlığa sahip çıkmayan Batının politikaları sonucunda ağır bir bedelle karşılaştığını ifade eden Turan, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Kabatepe ile Gökçeada arasında ufacık bir bota 50 civarında insan bindirilmiş. Sözüm ona daha iyi hayatlar yaşamak için başka ülkelere giderken dalgalar içinde maalesef boğulmuşlar. 22 ölümüz var, 7'si maalesef bebek. Şu an aramalar devam ediyor. 66 araçla, 511 personelle Sahil Güvenlik, Emniyet, Jandarma, Kıyı Emniyeti, UMKE, AFAD bütün kurumlarımız çok yoğun mesaiye devam ediyor. Uçaklarımız orada, kurumlarımız orada. İstiyoruz ki daha az hasar olsun, hiç olmasın ama maalesef bu anlattığım çarpık küresel düzenin bir sonucu olarak dünyada göçmen meselesi büyüyerek devam ediyor. Tüm tedbirlerimizi almamıza rağmen zaman zaman bu sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Dün o bebeklerin halini görünce yüreğimiz yandı. Vali Bey'in başkanlığında bütün heyet orada çalışmalarına devam ediyor. Göreceksiniz, bu zulmü, bu kötülüğü organize eden, Türkiye'de yaşayanlar da yakalandı, yakalanacak. Bunlara hiçbir tolerans tanınmayacak. En ağır cezalarla karşılaşacaklar. Bir insan hayatı üzerinden para kazanma alçaklığı yapan kim varsa bunun bedelini malıyla ve hapishane karşılığı olarak bir anlamda canıyla ödemek zorunda kalacak."

        - "Türkiye Yüzyılı da inşallah yine aynı Çanakkale ruhuyla inşa edilecek"

        Turan, 18 Mart Pazartesi günü Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümünün kutlanacağını hatırlattı.

        Cumhuriyet'in ön sözünün bu topraklarda yazıldığını vurgulayan Turan, "Öncelikle Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitlerimizi, gazilerimizi, Çanakkale kahramanlarını saygıyla, minnetle yad ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti, Çanakkale ruhu anlayışı üzerine inşa edildi. Ümit ediyorum, iddia ediyorum yeni Türkiye Yüzyılı da inşallah yine aynı Çanakkale ruhuyla inşa edilecek. Daha çok büyüyen Türkiye, daha çok gelişen Türkiye bu onurla beraber karşılık bulacak." diye konuştu.

        Yerel seçimlere 15 gün kaldığını anımsatan Turan, Türkiye'de bundan sonra 4 yıl seçim olmayacağını dile getirdi.

        Seçimin ardından yerel ve genel yönetimin birlikte çalıştığı bir dönem olmasını arzu ettiklerini aktaran Turan, şöyle devam etti:

        "Bu 4 yıl seçimsiz dönemi hizmet almada, işlerin takibinde, sonuç almada, eser ortaya koymada çok kıymetli bir zaman olarak değerlendirmek istiyoruz. Kime oy vereceksin? En güzel karşılığı, yapılan eserler. Bakın çevrenize kim ne iş yapmışsa onun karşılığı en büyük sandıkta bulacak diye düşünüyorum. Biz oy verirken çevremize bakarız. Kim ne iş yapmış, kim ne iş yapmış yapmamış görürüz. Çanakkale'de köprüsünden tutun köylere, meydanına kadar büyükten küçüğe hastaneler, okullar, yollar, altyapılar, tüneller muazzam bir seferberlik oldu. Bunun karşılığını milletimizin vereceğini düşünüyorum. Tabii aradaki polemikler, siyasi rekabetler olur. Seçim bunun en kıymetli tarafıdır ama kaldı 15 gün. Sonra bunlar biter, işimize bakarız. Güçlü olmak zorundayız. Ülke olarak, siyaset olarak demokrasinin gereği yarışlar da olsa bitiminde güçlü olmak zorundayız. Kavga bir yere kadar. Sorunlar, polemikler bir yere kadar ama seçim biter, her parti işine bakar. Devlet yönetimi, belediyesi, bakanlığı herkes kendi yolunda işine bakar."

        - "Bu millet kimin samimi olduğunu, kimin olmadığını bilir"

        Bülent Turan, Türkiye'nin kuzeyinde büyük bir kriz olduğunu belirtti.

        Dünyanın bu süreçte Türkiye'nin uyarılarını dinlemek zorunda olduğunu vurgulayan Turan, "Dünya tekrar merhametin, vicdanın tüm insanlığa ait olduğunu hatırlamak durumunda. Kendinden adım atması beklenen kurumların, kuruluşların tekrar kendini gözden geçirip reform adımları atma görevi var." ifadesini kullandı.

        Milletin irfan, izan sahibi olduğunu, kime oy vereceğini bildiğini anlatan Turan, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Seçim broşüründe olan vaadini unutan bir adama bu millet oy vermez. Karda kışta millet perişan iken tatili önceleyen, milleti unutan insanlara bu millet oy vermez. Gündeminde belediye başkanlığı olmanın çok ötesinde 'Nasıl genel başkan olurum?' hesabı olan adama bu millet oy vermez. Ayasofya açılırken heyecan yaşamayan hatta daha ötesi 'Gündemde yok, ne gerek var' diyen, daha ötesi davet edilmesine rağmen açılışa gelmeyen ancak yıllar geçmiş olmasına rağmen seçime 15 gün kala sabah namazına giden Teyo Pehlivanlara bu millet hiç prim vermez. Bu millet kimin samimi olduğunu, kimin olmadığını, bu millet kimin hizmet yapıp kimin yapmadığını bilir. Bu millet kimin bu ülkeyi büyütmeye katkısı olur, katkısı olmaz çok iyi bilir. Bu millet seçim kültürü olan, demokrasiyi bilen bir millet. Göreceksiniz sorunsuz, sıkıntısız bir seçimi atlatacağız. Milletin dediğine 'baş göz üstüne' diyeceğiz ve inşallah ondan sonra 4 yıl seçimsiz bir Türkiye, kendi reformlarını yapan, kendi iddiasını ortaya koyan, ekonomisini, demokrasisini büyüten bir süreci hep beraber yaşıyor olacağız."

        Biga ilçesi Gümüşçay beldesinde yapımı tamamlanan Enginkent Gümüş Bakım Merkezi'nin açılışını yapan, Biga Ticaret Borsası'nı ziyaret eden Turan, Çan ilçesinde şehit ve gazi aileleriyle iftar programına katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bayram ikramiyeleri tarihi belli oldu
        Bayram ikramiyeleri tarihi belli oldu
        ABD'de silahlı saldırı
        ABD'de silahlı saldırı
        Yan dal uzmanlığı mecburi hizmetle ilgili düzenleme
        Yan dal uzmanlığı mecburi hizmetle ilgili düzenleme
        Kocaeli'de geminin çarptığı vinçler devrildi!
        Kocaeli'de geminin çarptığı vinçler devrildi!
        Medvedev sandık başındaki protestoculara 'hain' dedi
        Medvedev sandık başındaki protestoculara 'hain' dedi
        Maçta 2 gol var!
        Maçta 2 gol var!
        4 ay sonra ilk kez! Uzay aracından anlamlı veri alındı
        4 ay sonra ilk kez! Uzay aracından anlamlı veri alındı
        Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde açılacak! Atatürk Cumhuriyet Kulesi!
        Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde açılacak! Atatürk Cumhuriyet Kulesi!
        Galatasaray'ın kadrosu netleşiyor
        Galatasaray'ın kadrosu netleşiyor
        Kuzey Kore lideri tatbikatları kızıyla izledi
        Kuzey Kore lideri tatbikatları kızıyla izledi
        Orkun, hocasını topta tuttu!
        Orkun, hocasını topta tuttu!
        Savcılık ağırlaştırılmış müebbet hapis istedi! Karar: Beraat!
        Savcılık ağırlaştırılmış müebbet hapis istedi! Karar: Beraat!
        Ceyda Düvenci âşık oldu
        Ceyda Düvenci âşık oldu
        16 yaşındaki kıza cinsel istismar! İşte istenen ceza!
        16 yaşındaki kıza cinsel istismar! İşte istenen ceza!
        8 Hollywood yıldızını geçti
        8 Hollywood yıldızını geçti
        Fenerbahçe'yi zorlu fikstür bekliyor!
        Fenerbahçe'yi zorlu fikstür bekliyor!
        Esnafın kanlı düellosunda hayatta kalan konuştu!
        Esnafın kanlı düellosunda hayatta kalan konuştu!
        Yıllık izin hesabına dikkat!
        Yıllık izin hesabına dikkat!
        TCMB'den ilave sıkılaşma ve TL mevduatın payını artırmaya yönelik yeni adımlar
        TCMB'den ilave sıkılaşma ve TL mevduatın payını artırmaya yönelik yeni adımlar
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        TCG Anadolu Çanakkale Boğazı'nda
        TCG Anadolu Çanakkale Boğazı'nda
        Gelibolu Yarımadası'nda 18 Mart törenleri öncesi ziyaretçiler yoğunluk oluş...
        Gelibolu Yarımadası'nda 18 Mart törenleri öncesi ziyaretçiler yoğunluk oluş...
        Çanakkale'de 22 göçmenin öldüğü bot faciası; takviye ekipler de arama çalış...
        Çanakkale'de 22 göçmenin öldüğü bot faciası; takviye ekipler de arama çalış...
        Çanakkale'de 18 Mart'a özel "Gelibolu Gazetesi" yayımlandı
        Çanakkale'de 18 Mart'a özel "Gelibolu Gazetesi" yayımlandı
        Türkiye'nin ilk denizaltı müzesi 'TCG Uluçalireis' 18 Mart'ta ziyarete açıl...
        Türkiye'nin ilk denizaltı müzesi 'TCG Uluçalireis' 18 Mart'ta ziyarete açıl...
        Şehitler Abidesi'nde '18 Mart' hazırlığı
        Şehitler Abidesi'nde '18 Mart' hazırlığı