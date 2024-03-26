Çanakkale'de ölen 3 sahipsiz köpeğin çöp konteynerine atılmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde barınakta veya sokakta farklı nedenlerle ölen 3 köpeğin belediye ekiplerince çöp konteynerine atıldığı iddiasıyla ilgili Gelibolu Belediyesi tarafından soruşturma başlatıldı.

Belediye Başkanı Mustafa Özacar, yaptığı yazılı açıklamada, basına yansıyan olayla ilgili olarak sorumlu belediye personelinden bilgi alındığını belirtti.

Belediye sınırları içinde vatandaşlar tarafından ihbar edilen bir zehirlenme ve iki enfeksiyon olmak üzere 3 köpeğe belediyeye ait Geçici Hayvan Bakım Evinde veteriner hekim tarafından tedavi amacıyla müdahale edildiğini ancak 26 Mart Salı günü sabah saatlerinde köpeklerin çoklu organ yetmezliği nedeniyle öldüğünün veteriner hekim tarafından düzenlenen ölüm raporundan anlaşıldığını ifade eden Özacar, şu bilgileri verdi:

"Bu nedenle köpeklerin belediyemiz personeli tarafından öldürüldüğü iddiaları tamamen asılsızdır. Belediye Meclisimizce kabul edilen Destek Hizmetler Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği'nde belirtildiği şekilde Veterinerlik İşleri Birimine ölmüş olan hayvanların Temizlik İşleri Müdürlüğü personeliyle birlikte gömülmesi işlemlerini gerçekleştirme görevi verilmiş olup, bu kapsamda Geçici Hayvan Bakım Evi'nde ve belediyemiz sınırları içinde ölen hayvanlar, ilgili personellerce poşet torbalarına konularak Eski Vahşi Depolama Alanı'nda kepçeyle kazılan noktaya gömülmektedir."

Özacar, belediye personeli tarafından 3 köpeğin gömülme amacıyla Temizlik İşleri Müdürlüğü aracına nakletmek üzere bahse konu şehir merkezi dışında Kavaklıtepe köyü yolunda bulunan konteynere siyah poşetlerler içinde ağzı kapalı vaziyette bırakıldığını belirterek şunları kaydetti: "Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli ölen hayvanların alınması maksadıyla belirtilen noktaya geldiğinde konteynerin devrilmiş olduğunu ve poşetlerin yırtılarak ölen köpeklerin yerde olduğunu görmüş, gömülmesi maksadıyla köpekleri almak istediklerinde ise kalabalık bir grup tarafından alınmalarına müsaade edilmemiş ve aynı grup tarafından köpekleri almak için resmi bir aracın geleceği söylenmiş ve daha sonra Evreşe Belediyesine ait olduğu söylenen bir araçla ölen köpekler belirtilen noktadan alınmıştır.

Veterinerlik İşleri Birimi personelinin acil vakaya müdahale gibi nedenlerle kısa bir süreliğine de olsa Temizlik İşleri Müdürlüğü aracına nakil edilmeden ölen hayvanların konteynere neden bırakıldığı hususunda gerekli soruşturma Kurumumuzca başlatılmış olup, soruşturma sonucunda mevzuata uygun bir şekilde görevini yapmadığı tespit edilen personeller hakkında gerekli idari yaptırımlar uygulanacaktır. Ölen hayvanların alınması hususunda görevli personelimize görevini yaptırmayan, sorumluluk ve yetki alanını aşarak yetki gasbında bulunan Evreşe Belediyesine ait araçla belediyemiz sınırları içine gelerek ölen hayvanların götürülmesi hangi yetkiyle bağdaştırılabilir? Bu yapılan yetki gasbıyla ilgili olarak, yine ilgili mercilere gerekli başvuruyla konunun takibi yapılacaktır."

- "Sahipsiz hayvanlar için Gelibolu'da da mezarlık istiyoruz" Gelibolu Dost Patiler Derneği Başkanı Yasemin Çat da yaptığı açıklamada, görgü tanıklarının iddiasına göre sahipsiz hayvanların, barınak aracından inen 2 kişi tarafından çöp konteynerine atıldığını hatırlattı. Olayın ardından barınak yetkilisini aradığını belirten Çat, "Barınak yetkilisinin anlattığına göre, ölen hayvanları muhafaza etmek için belediye yönetiminden defalarca soğutuculu konteyner istedikleri halde temin edilmemiş. Hayvanlarımıza verilen değer bu kadar mıdır? Biz onları yaşatmak için mücadele ediyoruz ama bazıları bir avuç toprağı onlara çok görüyor." ifadesini kullandı.

Gelibolu Belediyesi Temizlik İşleri tarafından sokakta ölen hayvanları atmak üzere sanayi sitesinde bir çöp konteynerinin belirlendiğini ancak sanayide koku şikayetleri artınca ölen sokak hayvanlarını söz konusu konteynere bırakma talimatı verildiğini öne süren Çat, "Bu uygulama aylardır bu şekilde devam etmiş. Barınak görevlileri sadece verilen talimatları yerine getiriyormuş. Hayvanlar candır, mal değildir, hele hele çöp hiç değildir. Bu ilkel zihniyeti kınıyoruz. Nasıl ki vefat eden insanlarımızı saygıyla defnediyorsak hayvanlarımız da bunu hak ediyor." dedi.